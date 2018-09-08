Корнелиу Чуря: "Власти считают, что в ряды оппозиции проникли иностранные агенты"

Молдавские власти намерены выявить так называемых врагов внутри страны, так как ощущают давление со стороны оппозиции, - считает политолог Корнел Чуря.

Как передает "ИНФОТАГ" он отметил в интервью Europa Libera, что "власти считают, что в ряды оппозиции проникли иностранные агенты, и намереваются их идентифицировать, один из примеров". Он привел в пример случай с Людмилой Козловской (учредитель фонда "Открытый диалог", которой вменяются незаконное вмешательство во внутренние дела Молдовы и финансирование политических партий - "И."), активно обсуждающийся в провластной прессе.

"Начатая кампания отлично вписывается, как в контекст будущих парламентских выборов, так и политической войны власти с оппозицией, в первую очередь правой, которую могут подозревать в сотрудничестве с левыми силами, например с Ренато Усатым. А парламентская комиссия, созданная для выяснения деятельности "Открытого диалога", послужит хорошей платформой для того, чтобы донести до широкой публики проблемы оппозиции, которые ранее не оглашались", - говорит эксперт.

По его словам, "сложно сказать, что подвигло власти начать подобную кампанию по выявлению врагов, не исключено, что если связи левой и правой оппозиции будут доказаны - это приведет к определенным политическим последствиям".

"Склонен думать, что пока эта кампания направлена на донесение до граждан информации о возможности существования этих оккультных связей, которые правая оппозиция отрицает. И это может нанести серьезный удар по имиджу оппозиции", - заключил эксперт.