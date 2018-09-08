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ЕСПЧ срочно принял иск высланных турок
08.09.2018

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению обращение по поводу граждан Турции, высланных из Молдовы. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщил адвокат Виталий Нагачевский, защищающих права турецких граждан, которые были объявлены персонами нон-грата.

Он сообщил, что еще накануне в срочном порядке обратился в ЕСПЧ, а в пятницу предпринял, вместе с другими адвокатами, шаги по защите интересов граждан Турции. 

"Я ещё раз подал заявление в Службу информации и безопасности, в котором попросил предоставить документы и решения, на базе которых эти люди были выдворены, а также информацию о том, покинули ли они Республику Молдова", - сказал адвокат. Он отметил, что попросил доступа к задержанным, в случае, если они еще находятся на территории РМ.

"Я также обратился в Пограничную полицию с просьбой сообщить, если эти люди покинули территорию РМ, то - когда, во сколько, через какой пункт пропуска и в каком направлении. Посмотрим, как будут развиваться события. Завтра мы соберемся со всеми адвокатами и посмотрим, какие действия можно предпринять дальше", - подчеркнул Нагачевский.

В ответе ЕСПЧ, который в пятницу получил адвокат, говорится, что суд начнет рассмотрение заявки после получения информации от правительства Республики Молдова. Для этого, ЕСПЧ обратился к правительству за разъяснениями. Страсбургский суд просит правительство РМ ответить на следующие вопросы: 

1. Признали ли молдавские власти претензии заявителей о том, что они могут подвергнуться бесчеловечному обращению в Турции, прежде чем принимать решение о выдаче их?

2. Каков нынешний статус процесса выдачи заявителей? Им предложено опротестовать решение об экстрадиции? Если да, то апелляция в таком разбирательстве приостанавливает действие решения о выдаче?

3. Просили ли лица о предоставлении убежища в Молдове? Если да, то каков был результат? Есть ли другие процедуры приостановки экстрадиции?

ЕСПЧ ожидает ответа на эти вопросы до 5 октября 2018 года. После этой даты, независимо от ответа, ЕСПЧ приступит к судебному разбирательству. До тех пор суд просит адвокатов турецких граждан сообщать о развитии событий.

Накануне государственный секретарь министерства юстиции Николае Ешану заявил, что "Молдова не проиграет это дело в ЕСПЧ только в том случае, если в суд никто не обратится". Он выразил надежду, все же, что у СИБа будут весомые аргументы для того, чтобы оправдать свои действия.


 
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