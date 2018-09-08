Посол Олег Серебрян: Посольство и консульство на время закрыли из соображений безопасности

Сотрудников посольства Молдовы в Берлине и консульства во Франкфукте эвакуировали из соображений безопасности, - подтвердил посол Олег Серебрян. По его словам, в немецкой полиции посчитали, что это необходимо, так как у дипмиссий готовили акции протеста против высылки из Молдове семи турецких граждан. Посольство и консульство закрыли на несколько часов.

"Немецкие коллеги предупредили нас еще утром. Они посоветовали принять такие меры, так как ожидались масштабные манифестации. Мы не знали, как себя поведут манифестанты. Поэтому из соображений безопасности эвакуировали и посольство, и консульство во Франкфурте. Когда протесы закончились, мы вернулись к работе".

Посол отметил, что обе дипмиссии остаются под наблюдением силовиков.

"Чтобы предотвратить риск для дипломатов и посетителей посольства и консульства, меры безопасности усилили. Обе дипмиссии - под наблюдением. Возможно, в социальных сетях. Я лично таких угроз не получал. Я опросил технических работников дипмиссий. Не исключено, что в соцсетях угрозы были".