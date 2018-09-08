Отец кишиневского ученика о растоптавшем букет цветов первокласснике на первом звонке: «Он был в таком состоянии, что и убить кого-то мог бы!»

Ролик о дерзкой выходке шестилетнего мальчугана просмотрели уже несколько миллионов человек [видео]

Сейчас на просторах интернета невероятную популярность (уже больше двух миллионов просмотров) набирает ролик, в котором на первом звонке под бодрые выступления чтецов первоклассник топчет прямо на торжественной линейке праздничный букет цветов.

Большинство комментаторов сошлись на том, что мальчик плохо воспитан. Однако, не все так однозначно. Мы обратились к отцу первоклассника-2018 Игорю РОДОСОВУ с просьбой прокомментировать видео. И оказалось, что несмотря на неустановленное место действия, эта ситуация крайне типична.

- Первый звонок для первоклассников – огромный стресс. В нашем лицее, который расположен в центре Кишинева, нечто похожее дети вытворяли: кто истерил, кто портфель видал на асфальт, кто вообще убегал от класса к родителям. Я не понимаю, зачем нужны такие длинные линейки для тех, кто принимает в них участие впервые: дети отгуляли лето и тут их выстроили в ряд, заставив чуть ли не смирно выслушивать напутствия и торжественные стишки. Так что, ничего удивительно в ролике нет. Более того, многие первоклассники даже у нас были в таком состоянии, что, мне кажется, запросто могли бы и убить кого-то на нервах. Утрирую, конечно, но все-таки… - говорит Игорь.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ