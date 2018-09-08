Яков Кедми: «Будущее Республики Молдова Зависит От Договоренностей Между Россией И США»

Очередная наша встреча с Яковом Кедми состоялась не в Кишиневе или Москве, как это было в последние годы, а опять в Тель-Авиве – на телеканале ИТОН ТВ, где мы оба приняли участие в авторской программе журналиста Александра Вальдмана «Разбор полётов».

После записи передачи, а она уже вышла в эфир и собрала тысячи просмотров в интернете, мы с Яковом выпили не одну чашку кофе за часовым разговором о ситуации в Республике Молдова и вокруг нее. Мнение известного политолога и военного эксперта, в прошлом — руководителя израильской разведки «Натив» генерала Якова Кедми открыло мне некоторые позиционные аспекты реальности под другим углом, собственно, чем и ценен обычно взгляд со стороны, ну, а мнение Кедми для меня лично еще и очень авторитетно. Конечно, есть будоражащие моменты, не вошедшие в представленную вам автором версию интервью, тем не менее, ответы Кедми на особо интересные читателям вопросы – здесь.

— Яков, мы знакомы более 30 лет. Ты не раз приезжал в Кишинёв, будучи Генеральным консулом Посольства Государства Израиль в СССР, недавно снова гостил в Молдове, встречался с представителями экспертного сообщества нашей страны. Знаю, что политолог Кедми внимательно отслеживает все политические события, происходящие на постсоветском пространстве. В связи с этим – вопрос первый: каким ты видишь будущее Республики Молдова, ее путь?»

— «Ключи» от решения очень многих проблем, возникших в Республике Молдова, находятся в Москве и Вашингтоне. Сегодня от договорённостей лидеров великих держав — России и США — зависит будущее развитие многих малых государств мира, в том числе — и вашего. В последнее время возросло влияние США в Молдове. И руководство РМ, и Посольство США в Кишиневе приложили немало усилий для ослабления влияния России в молдавском государстве. Не буду перечислять те мероприятия, которые во имя осуществления этой цели были согласованно проведены официальным Кишинёвом и американскими дипломатами, потому что важен результат, а он следующий: сегодня ощутимо влияние Вашингтона на политическую и экономическую жизнь РМ, ускоренными темпами развивается сотрудничество в гуманитарной сфере — в области культуры, образования и науки. Американские дипломаты по традиции закладывают прочный фундамент особых добрых отношений с гражданами Молдовы, наглядно позиционируя США как верного и надежного друга вашей страны, и это им успешно удаётся, о чем свидетельствуют социологические замеры общественного мнения , проведённые молдавскими экспертами.

Пожалуй, нет сегодня области в деятельности Республики Молдова, где бы не ощущалось влияния США: американцы, в присущей им манере, не спеша, но очень уверенно завоевывают симпатии молдован, и, надо отдать должное, много при этом делая – таково мое мнение.

Теперь по существу заданного вопроса — откровенно и коротко: будущее Республики Молдова зависит от знака договорённостей между Россией и США – плюс либо минус. Поясняю: как только отношения между США и Россией улучшатся, а это может произойти только в том случае, если на предстоящих выборах в законодательные органы победят сторонники Дональда Трампа, то накал противостояния между русскими и американцами войдёт в ранее существующий регламент, Молдова ещё раз сможет демонстративно подтвердить свой курс на нейтралитет, а многие проблемы вашей республики будут успешно решены, благодаря поддержке и взаимодействию великих держав.

Хочу особо подчеркнуть , что нынешний интерес США к Молдове, с моей точки зрения, продиктован лишь желанием вести политику противодействия с Россией и во многом зависит от развития общественно-политической ситуации в соседних Украине и Румынии.

— Может ли Приднестровье вновь стать поводом для возникновения военного конфликта в этом регионе Европы, где просматриваются открытые интересы России, Украины и Румынии?

— С ответа на первый твой вопрос, Роберт, плавно перейду к следующему, так как они взаимосвязаны. Да, ты прав, действительно, нерешенная Приднестровская проблема гипотетически может стать поводом для возникновения военного конфликта в этом регионе Европы, где открыто звучат призывы радикалов России, Украины и Румынии о присоединении бывших бессарабских земель к этим государствам. Официально указанные страны на всех уровнях международных отношений заявляют о своей приверженности курсу на сохранение целостности молдавского государства, на самом же деле, каждая из них имеет свои виды на будущее РМ и решение существующей приднестровской проблемы.

Но я надеюсь, что в ходе улучшения взаимоотношений между Россией, США и Евросоюзом будет найдено то единственное решение, которое правильно воспримут на правом и левом берегах Днестра. Которое раз и навсегда снимет у гражданского населения этого региона страх перед военной угрозой и неопределённость, порождённую замороженным конфликтом, присущую сегодня всем конфликтам на постсоветском пространстве, вызванным скоротечным распадом СССР.

А всякие «страшилки» по поводу потенциальной войны на Днестре, считаю, имеют один политический аспект — на спекуляциях о грядущей войне ещё раз заручиться поддержкой своих союзников и получить под них очередную внушительную и безвозмездную экономическую помощь.

— И, все же, буду настойчив: если, пусть даже гипотетически, существует опасность вспышки конфликта в нашем регионе, кто в Республике Молдова будет отвечать за безопасность государства и ее граждан, если Президента РМ и ее Главнокомандующего — в одном лице, просто » на минуточку» отодвинут от должности, как это уже случилось ранее при назначении на должность министра обороны РМ ? Кстати, нынешний министр и сейчас открыто игнорирует указания Главнокомандующего Игоря Додона, особенно – в вопросах, касающихся нейтралитета Молдовы.

— Роберт, этот твой вопрос рождает в моем сознании целый ряд других вопросов, ответы на которые можно найти только в Конституции Республики Молдова. Но само наличие прецедента «временной» подмены Президента страны и даже какие-то пояснения к нему, свидетельствуют, на первый взгляд, либо о несовершенстве ряда законодательных актов РМ, дающих возможность трактовать их в угоду тем, кто определяет курс страны, либо просто цинично игнорировать положения ее основополагающих документов. Похоже, нынешние политики РМ являются достойными продолжателями дела своего учителя -третьего Президента Молдовы Владимира Воронина, заложившего основы политического нигилизма в вашей стране.

Мне, как гражданину Государства Израиль, трудно даже представить себе, что, как ты сказал, можно на «минуточку» снять с поста Президента и Главнокомандующего Вооруженными силами страны, и за это время провести решения, закрепленные по Конституции исключительно за главой государства. При таком раскладе, считаю озабоченность гражданского населения по поводу потенциального возникновения горячей ситуации на Днестре, вполне обоснованной. Не дай Бог, если вдруг по инициативе радикальных сил этого региона здесь вспыхнет вооружённый конфликт! Но отвечать за безопасность молдавского государства и ее граждан, будет действующий Президент РМ, он же – Главнокомандующий. Повторяю, формально отвечать за эту гипотетическую ситуацию, какая бы подоплека у нее ни была, будет все равно Президент. В истории Молдовы подобный прецедент уже есть, когда радикально настроенные молдавские военные решили в далеком 1991 приднестровскую проблему силовым методом. И по сегодняшний день имя первого Президента РМ Мирчи Снегура отождествляется с этой трагедией, хотя в начале военной авантюры глава молдавского государства, как мне известно, находился за пределами страны.

Он и сегодня продолжает нести ответственность за развязывание боевых действий в Приднестровье, которые переросли бы в широкомасштабную гражданскую войну, если бы не вмешательство генерала Лебедя.

Я рад, что этого не случилось, рад, что сегодняшний процесс оздоровления молдавских и приднестровских отношений несет позитивный заряд!

Что же касается Верховного главнокомандующего вооруженными силами РМ, могу добавить только одно – ситуация в Молдове свидетельствует о незрелости политической элиты и глубокой пассивности гражданского общества страны, позволяющего сделать такое серьезное назначение как министр обороны государства – в обход главы армии. Последствия для мира и стабильности могут быть чреваты. Надеюсь, что Игорю Додону – Президенту и Верховному главнокомандующему РМ — хватит характера для успешного решения всех вопросов, стоящих перед вашей страной!

В завершение нашей беседы хочу пожелать Республике Молдова скорейшего « выздоровления» экономики, повышения благосостояния вашего народа и избавления от всех проблем, которые мешают республике встать в один ряд с передовыми странами мира, избравшими демократический путь развития. Все предпосылки у нее для этого есть.

Главный редактор,

Роберт Западинский