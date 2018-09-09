Кишиневский таксист - пассажирке: "Русские - второй сорт, вас не надо лечить и пускать в магазины - уезжайте в Сибирь!"

Похоже, русофобские настроения становятся все более заметными и распространенными.

Ну конечно же, про политику, спортивных фанатов и религию я зарекалась не писать. Но два стукнутых таксиста-русофоба в неделю мне кажутся перебором. То ли мне просто не везёт, то ли мои звезды где-то на небесах переругались с Юпитером, то ли в таксисты теперь берут с русофобским прошлым, то ли господин Нэстасе реанимировал националистов - не знаю. Но факт остаётся фактом русофобы явно оживились.

Сначала отличилась одна служба такси, затем другая подхватила эстафету.

Диалога, как такового, не было. Потому что я тупо обозлилась и молчала. Опубликовываю некоторые перлы. В данном случае всё началось с разговора о дожде. Говорил в основном только он.

- Люблю дождь. Я на Кавказе был с отцом.Там такой красивый мороситик был . С тех пор дождь и полюбил, -мечтательно начал общение водитель.

Молча смотрела в окно автомобиля, всматриваясь в наш молдавский ливень. Устала. Отвечать не хотелось.

- Россия самая ужасная страна. Всё у всех забирает. Русские самые отвратительные.Особенно Кремль... - продолжал очередной ненавистник русского мира.

"Ничего себе поворотик. Опять русофобское такси...(о-п-я-т-ь м-е-т-е-л-ь)", -расстроилась я про себя,но упорно молчала.

- Вы, русскоязычные, здесь что делаете - в Молдавии? Вечно вы голосуете. Молдаване не голосуют, а русские только и делают, что ходят на выборыэ. Вам бы лишь за русского. Вот Вы знаете румынский?- напирал на меня злыдень.

- А почему Вы меня об этом спрашиваете? - вяло среагировала я.

- Вот, значит не знаете языка. Я бы Вас не лечил, не давал работу, не пускал в транспорт, не пускал в магазины, не продавал лекарства. Вы второй сорт.

- А Вы вообще кто? Белая расса? Белая кость? Бог? Или подручный Бога?,- не выдержала я

- Русских в Сибирь, на свою Родину, -продолжал умничать "великий и ужасный" унионист.

- Можно я Вас сниму на видео, и дома пересмотрю ролик, а то я что-то не запомнила, что мне не кушать и что не пить, чем лечиться и куда ехать,- попросила я таксиста.

Русофоб дрогнул. Немного изменился в лице. Потом, переходя на фальцет, взвигнул,

- Не вздумайте меня снимать.Не вздумайте.

Абзац. Шах. Мат.

Только непонятно кому.

P.S. Мне интересно,кто же в среде таксистов идейный вдохновитель русской ксенофобии?

Автор: Елка Солнышкина (Facebook)