ТОП-5 причин, по которым жители Молдовы не спешат уехать за границу на ПМЖ

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Политика
Вы не поверите, но есть жители страны, которые решительно хотят оставаться на Родине при любых обстоятельствах.
Несколько дней назад мы попросили наших читателей ответить на вопрос о том, что их держит в Молдове. Естественно, вопрос был адресован тем, кто не уехал за границу на ПМЖ.
Участие в нашем опросе приняли десятки граждан, и нам удалось выделить пять основных причин, почему наши соотечественники остаются на родине.
Причина №1 - нет денег уехать
К такому серьезному предприятию, как отъезд за границу, люди подходят основательная. Какая-никакая подушка безопасности – нужна, и речь идет, конечно же, о финансах. Но их у многих наших граждан не хватает, ведь ежемесячно им приходится тратить почти весь свой оклад на квартплату и питание.
Впрочем, многие уехавшие с такой позицией не согласят, ведь многие уехали, по сути, с пустыми руками. Но в этом есть известная доля авантюризма, согласны?
Причина №2 – страх начинать все с нуля
Переезд для многих – это начало новой жизни. Поэтому оказавшись за границей, зачастую наши соотечественники начинают заниматься совершенно новой деятельностью. Приходится заново копить деньги на квартиру, с нуля формировать семейный бюджет.
Как написала одна наша читательница: «Тяжело начинать новую жизнь, когда уже далеко не девочка…»
Да, это действительно непросто!
Причина №3 – родители
«Которых не перевезешь», - как пишут читатели «КП». Покидать родных – всегда тяжелейшее испытание, и пройти его решаются немногие. Редких встреч, бесед по Интернету и переписки многим недостаточно, и это понятно – все это не заменит живого общения и человеческого тепла. Но если родителей перевезти за границу возможность есть – многие спешат это делать. Остаётся только уговорить родителей кардинально изменить свою жизнь…
Причина №4 – дети
Это, на самом деле, зачастую и является причиной отъезда – наши граждане желают обеспечить своим детям предсказуемое светлое будущее. Но у кого это и причина остаться – по крайней мере, до тех пор, пока ребенок учится. А закончит. Тогда и решит – оставаться или уехать.
Причина №5 – любовь к родине
Вот, что писали наши читатели:
«Дом родной! Это ни какие-то блага, просто здесь мне комфортно и уютно»..
«Где бы ты ни жил и как бы не прижился - всегда будешь чужой. Есть твоя Родина и твои корни!»
Это даже трогательно, согласитесь. И очень патриотично! И хотя понятия «патриотизм» и «родина» несколько потеряли свой смысл в Молдов (и значение тоже), есть те. Для кого любовь к родной стране –превыше материальных и прочих благ.
Зададим другой вопрос вам, дорогие наши читатели: а за что вы любите Молдову?
ИГОРЬ КРУДУ
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