ТОП-5 причин, по которым жители Молдовы не спешат уехать за границу на ПМЖ

Вы не поверите, но есть жители страны, которые решительно хотят оставаться на Родине при любых обстоятельствах.

Несколько дней назад мы попросили наших читателей ответить на вопрос о том, что их держит в Молдове. Естественно, вопрос был адресован тем, кто не уехал за границу на ПМЖ.

Участие в нашем опросе приняли десятки граждан, и нам удалось выделить пять основных причин, почему наши соотечественники остаются на родине.

Причина №1 - нет денег уехать

К такому серьезному предприятию, как отъезд за границу, люди подходят основательная. Какая-никакая подушка безопасности – нужна, и речь идет, конечно же, о финансах. Но их у многих наших граждан не хватает, ведь ежемесячно им приходится тратить почти весь свой оклад на квартплату и питание.

Впрочем, многие уехавшие с такой позицией не согласят, ведь многие уехали, по сути, с пустыми руками. Но в этом есть известная доля авантюризма, согласны?

Причина №2 – страх начинать все с нуля

Переезд для многих – это начало новой жизни. Поэтому оказавшись за границей, зачастую наши соотечественники начинают заниматься совершенно новой деятельностью. Приходится заново копить деньги на квартиру, с нуля формировать семейный бюджет.

Как написала одна наша читательница: «Тяжело начинать новую жизнь, когда уже далеко не девочка…»

Да, это действительно непросто!

Причина №3 – родители

«Которых не перевезешь», - как пишут читатели «КП». Покидать родных – всегда тяжелейшее испытание, и пройти его решаются немногие. Редких встреч, бесед по Интернету и переписки многим недостаточно, и это понятно – все это не заменит живого общения и человеческого тепла. Но если родителей перевезти за границу возможность есть – многие спешат это делать. Остаётся только уговорить родителей кардинально изменить свою жизнь…

Причина №4 – дети

Это, на самом деле, зачастую и является причиной отъезда – наши граждане желают обеспечить своим детям предсказуемое светлое будущее. Но у кого это и причина остаться – по крайней мере, до тех пор, пока ребенок учится. А закончит. Тогда и решит – оставаться или уехать.

Причина №5 – любовь к родине

Вот, что писали наши читатели:

«Дом родной! Это ни какие-то блага, просто здесь мне комфортно и уютно»..

«Где бы ты ни жил и как бы не прижился - всегда будешь чужой. Есть твоя Родина и твои корни!»

Это даже трогательно, согласитесь. И очень патриотично! И хотя понятия «патриотизм» и «родина» несколько потеряли свой смысл в Молдов (и значение тоже), есть те. Для кого любовь к родной стране –превыше материальных и прочих благ.

Зададим другой вопрос вам, дорогие наши читатели: а за что вы любите Молдову?

ИГОРЬ КРУДУ