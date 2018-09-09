Газопровод Унгень–Кишинёв будет ежегодно пропускать 1,5–2,2 миллиарда кубометров газа

Генеральный менеджер румынского предприятия Transgaz Ион Стериан заявляет, что дебит газопровода Унгень–Кишинёв будет составлять от 1,5 до 2,2 миллиарда кубометров газа в год. По его словам, этот объём превышает годовое потребление газа в Молдове, которое составляет около одного миллиарда кубометров. Заявления были сделаны в эфире передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, их цитирует IPN.

Ион Стериан уверяет, что газопровод будет построен к концу 2019 года. По его словам, Transgaz располагает суммой в размере до 90 миллионов евро, которая будет инвестирована в строительство газопровода Унгень–Кишинёв. Строительство газопровода приведёт к диверсификации источников поставок газа в Республику Молдова. „Длина газопровода составит около 120 километров, он пройдёт через четыре района, будет снабжать газом всё население этих регионов, которое будет подключено к распределительной сети”, - добавил бизнесмен.

На следующей неделе государственное предприятие Vestmoldtransgaz будет преобразовано в общество с ограниченной ответственностью. Затем будет объявлен тендер на проведение работ по строительству газопровода, будут выбраны компании для выполнения различных работ. В тендерах смогут принять участие компании как из Евросоюза, так и из Молдовы. Согласно оценке Иона Стериана, контракты будут подписаны примерно в середине октября. „Сразу после этого будет подписан приказ о начале работ с целью их выполнения и реализации газопровода. Таким образом, к концу 2019 года работы будут завершены”, - заявил директор Transgaz.

В результате строительства газопровода газовая инфраструктура Республики Молдова будет подсоединена к газовой инфраструктуре Румынии, которая связана с европейской, и в Молдову сможет поступать газ из Каспийского и Северного морей, из Северной Греции и из Норвегии.