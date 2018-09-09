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Экономика
Газопровод Унгень–Кишинёв будет ежегодно пропускать 1,5–2,2 миллиарда кубометров газа
09.09.2018

Генеральный менеджер румынского предприятия Transgaz Ион Стериан заявляет, что дебит газопровода Унгень–Кишинёв будет составлять от 1,5 до 2,2 миллиарда кубометров газа в год. По его словам, этот объём превышает годовое потребление газа в Молдове, которое составляет около одного миллиарда кубометров. Заявления были сделаны в эфире передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, их цитирует IPN.

Ион Стериан уверяет, что газопровод будет построен к концу 2019 года. По его словам, Transgaz располагает суммой в размере до 90 миллионов евро, которая будет инвестирована в строительство газопровода Унгень–Кишинёв. Строительство газопровода приведёт к диверсификации источников поставок газа в Республику Молдова. „Длина газопровода составит около 120 километров, он пройдёт через четыре района, будет снабжать газом всё население этих регионов, которое будет подключено к распределительной сети”, - добавил бизнесмен.

На следующей неделе государственное предприятие Vestmoldtransgaz будет преобразовано в общество с ограниченной ответственностью. Затем будет объявлен тендер на проведение работ по строительству газопровода, будут выбраны компании для выполнения различных работ. В тендерах смогут принять участие компании как из Евросоюза, так и из Молдовы. Согласно оценке Иона Стериана, контракты будут подписаны примерно в середине октября. „Сразу после этого будет подписан приказ о начале работ с целью их выполнения и реализации газопровода. Таким образом, к концу 2019 года работы будут завершены”, - заявил директор Transgaz.

В результате строительства газопровода газовая инфраструктура Республики Молдова будет подсоединена к газовой инфраструктуре Румынии, которая связана с европейской, и в Молдову сможет поступать газ из Каспийского и Северного морей, из Северной Греции и из Норвегии.


 
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