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Здоровье
Названы лидеры списка самых больных наций мира
09.09.2018

В рейтинге здоровья ВОЗ Украина находиться на 97 месте из 156 возможных.

Продолжительность жизни украинцев уступает не только показателям ЕС. Восточноевропейские государства также оставили ее далеко позади: Белоруссия находится на 54-й позиции, Россия — на 73-й, Молдова — на 75-й.

Хуже, чем у украинцев, здоровье и медицинская помощь только в бедных арабских странах, африканском регионе и некоторых государствах Азии.

Среди основных причин сложившейся ситуации экспертами названы вредные пищевые привычки, некачественная вода, малоподвижный образ жизни, плохая экология, стрессы и бедность.

В тройке самых нездоровых регионов Украины оказались город Киев, Днепропетровская и Ивано-Франковская области, где врачи регистрируют самый высокий уровень болезней системы органов кровообращения, органов дыхания, пищеварительной и мочеполовой систем.

К примеру, сердечно-сосудистые заболевания стали причиной 68 процентов смертей на Украине, это вдвое больше, чем в странах Европейского Союза.


 
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