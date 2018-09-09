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Происшествия
ДТП на улице Каля Орхеюлуй: пешеход скончался
09.09.2018

Житель столицы попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте. ДТП произошло накануне в десять вечера на улице Каля Орхеюлуй. 63-летний пешеход скончался.

”Я был во дворе. Услышал удар, подошёл и увидел нашего соседа". По словам местных жителей аварии случаются на этом участке довольно часто. ”Это не первый случай. Здесь уже много людей погибло. Мы обращались в мэрию, просили установить здесь светофор, но так ничего и не решено”.

"Установили бы хоть видеокамеру. Или ”лежачего полицейского”. Потому что они ездят здесь ночами на очень высокой скорости". 47-летний водитель - уроженец Крикова. Полиция открыла на его имя уголовное дело.

”Наезд произошел за пределами пешеходного перехода. Машина двигалась со стороны со стороны улицы Соколень по направлению к кругу". 

Ведется следствие.


 
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