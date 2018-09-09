Все для дома и дачи: 15 компаньонов для роз, фото. Миксбордеры из многолетников

Многие семьи выращивают розы на клумбах и в бордюрах и придумывают для них подходящее окружение. Как может выглядеть миксбордер с розами и какие многолетники можно высадить в него уже сейчас?

Есть два способа выращивания роз: в одиночной культуре и в миксбордерах. В первом случае розы растут сами по себе, на черной земле, иногда к ним добавляют однолетники типа петунии или лобелии.

Второй вариант — миксбордер — представляет собой комбинацию различных растений и проектируется так, чтобы в течение всего сезона радовать глаз. Поэтому садоводы стараются подбирать для него долгоцветущие стойкие растения, которые, к тому же, подходят к розам.

Современные сорта роз цветут несколькими волнами весь сезон, потому и растения к ним хорошо бы подсаживать такие же. Расскажу о тех, что использую в своем розарии.

Злаки отлично подходят к природным видам роз, с простыми цветками. Здесь хороша сама роза — мощная, цветки с темным глазком, листва с бронзовым оттенком. Называется этот сорт роз Элиссар Принцесса Финикийская. А злак — это щучка.

Если розы цветут долго, пожалуй, только злаки будут им союзниками уже осенью.

Колокольчики. Можно подбирать в тон, а можно, как здесь, на контрасте. Фон для роз здесь создает колокольчик молочноцветковый.

Клематисы. Здесь это клематис интегрифолия, он нецепляющийся, цветет все лето, и его плети лежат на побегах роз. Добавит цвета, если есть перерывы в цветении роз.

Этот цепляющийся, но можно пустить его свободно по розам.

А вот здесь чистец, герань и шаровидная туя.

Классика: герань, шалфей и манжетка, на заднем плане колокольчики. В нашем климате стойкие растения, цветут долго.

Все голые ноги роз прикроет герань Розанна. Побеги длинные, ложатся на землю и создают очень рыхлый ковер. Мне приходится опрыскивать ее спреем от насекомых весной, иначе листья кто-то ест.

Вот еще герань — она цветет весь сезон, а розы еще не расцвели.

А тут колокольчики, шалфей, а также немножко обычного укропа.

Лук цветет обычно раньше роз, но если соцветия не удалять, будет хорошо поддерживать композицию.

В розарии также хороша традесканция. Цветет очень долго, но у большинства сортов цветки открыты только по утрам.