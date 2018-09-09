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Кортеж президента Игоря Додона попал в ДТП
09.09.2018

15:16 По информации источников портала Unimedia.md, в одной из машин находились супруга президента Галина Додон, его мать и один из сыновей. Глава Службы государственной охраны Анатолий Голя не подтвердил и не опроверг эту информацию. 

15:05 По сообщению Publika.md, в аварию попали две машины из президентского кортежа. Они столкнулись с грузовиком, перевозившим мясо. Один из водителей в тяжелом состоянии доставлен в больницу. 

Эту информацию для Unimedia.md подтвердила пресс-секретарь Генинспектората полиции Мариана Бециву.

В результате столкновения автомобиль, в котором находился Игорь Додон, перевернулся. 

По данным портала Deschide.md, в ДТП также попали машина Службы государственной охраны и грузовик, принадлежащий частной птицефабрике. 


 
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