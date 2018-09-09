«Обошлось без тяжелых травм»: Игорь Додон сделал первое заявление после автокатастрофы

Президент Молдовы сообщил о состоянии здоровья членов своей семьи.

Сегодня, 9 сентября, десятки тысяч жителей Молдовы и других стран взволновало сообщение об автокатастрофе, в которую попал Игорь Додон и члены его семьи. Президент Молдовы поблагодарил всех, кто высказал слова сопереживания в этот драматический момент его жизни.

- Спасибо всем в нашей стране и за рубежом, кто поддержал меня и мою семью, - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook. - Спасибо всем за то, что направили тысячи сообщений, на которые я пока не успеваю ответить. Всё в порядке, у меня и моей семьи обошлось без тяжелых травм. Будьте внимательны и берегите себя и своих близких.

Авария произошла вблизи Страшен. Грузовик выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль президента Молдовы и джип Службы государственной охраны. В автокатастрофе пострадала мать Игоря Додона. Глава государства отказался от помощи врачей. Момент страшного столкновения грузовика с автомобилем президента Молдовы попал на видео.

Депутат от ПСРМ Влад Батрынча назвал столкновение грузовика с президентским автомобилем попыткой убийства Игоря Додона.