Стало известно о состоянии пострадавших в автокатастрофе водителя президентского автомобиля и шофера грузовика

Оба водителя получили повреждения, но находятся в удовлетворительном состоянии. Водитель автомобиля президентского кортежа, в который врезался грузовик вблизи Страшен, был доставлен в больницу. Медики оценили его состояние как удовлетворительное.

40-летний мужчина, направивший грузовик компании Floreni на автомобиль, в котором находился Игорь Додон и члены его семьи, также был госпитализирован. И его состояние врачи расценили как удовлетворительное. По словам медиков, оба водителя получили ушибы.

Правоохранители начали расследование резонансной дорожной аварии.

Автокатастрофа произошла вблизи Страшен. Грузовик выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль президента Молдовы и джип Службы государственной охраны. Глава государства отказался от помощи врачей. Момент страшного столкновения грузовика с автомобилем президента Молдовы попал на видео.

Депутат от ПСРМ Влад Батрынча назвал столкновение грузовика с президентским автомобилем попыткой убийства Игоря Додона. Вечером глава государства сделал первое заявление после автокатастрофы. По его словам, обошлось без тяжелых травм.