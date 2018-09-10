ЛДПМ принимает стремление к объединению с Румынией как выражение идеала своих членов

Благополучное будущее Республики Молдова гарантировано только в рамках ЕС, в составе которого осуществятся и вековые устремления румынской нации. В перспективе парламентских выборов 2019 года ЛДПМ принимает стремление к объединению Республики Молдова с Румынией как естественное выражение идеала своих членов. Соответствующую резолюцию приняла Либерально-демократическая партия на своём внеочередном VIII съезде, состоявшемся в воскресенье, 9 сентября, передаёт IPN.

В резолюции отмечается, что в перспективе выборов 2019 года ЛДПМ представляет собой вариант, дающий шанс на возрождение, модернизацию и моральное обновление, а её миссией является реабилитация понятий демократии и индивидуальных свобод. В документе также отмечается, что партия предлагает новое видение развития Республики Молдова и берёт на себя обязательство реализовать Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объёме, что является единственным способом получить статус страны-кандидата на вступление. Кроме того, ЛДПМ рассчитывает на широкую коалицию с партиями-партнёрами – ПДС и ПППДП.

В ходе съезда ЛДПМ констатировала, что сегодня Молдова имеет дело с наиболее дьявольским политическим режимом во всей ​​своей истории, для которого характерны узурпация власти политической клиентурой Демократической партии и захват контроля над государством ограниченной группой лиц с явными склонностями к диктатуре и террору. По мнению ЛДПМ, демократия оказалась превращена в фантом с целью имитации выборов и узаконивания политической власти, навязанной путём запугивания и электорального мошенничества.

В резолюции также говорится, что Республика Молдова всё больше самоизолируется на международной арене, становясь партнёром авторитарных режимов. Отношения с ЕС и США становятся всё более сложными, а крайне необходимая стране экономическая и финансовая поддержка стала невозможной из-за допущенных отклонений от демократических норм. Вместо этого режим приобретает всё более реакционный характер, а проявления силы в отношении любых форм протеста становятся всё более частыми и жестокими. Бедность и депопуляция являются прямыми следствиями упадка демократии и национальной экономики. Они являются последствием отсутствия видения перспективы и прямым результатом подчинения экономики интересам политико-финансовых групп, связанных с правящей ДПМ.