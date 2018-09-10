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Муравский: История с ДТП, в которое попал президент, показывает, в какой мерзкой атмосфере варится молдавское общество
10.09.2018

Экс-премьер Александр Муравский на своей страничке в социальной сети Facebook назвал мерзкой атмосферу в молдавском обществе, уазав на то, что оппозиция готова разорвать президента Игоря Додона.

«Серьезное ДТП, в котором пострадал президент и члены его семьи, вызвал бурные комменты в Facebook, - пишет политик и эксперт. - К сожалению, множество этих комментов лишний раз показывает, в какой мерзкой атмосфере варится молдавское общество.

И, к еще большему сожалению, эта атмосфера подогревается и теми, кто по своему образованию, положению и роли в обществе должны демонстрировать умение проявлять сдержанность и сочувствие даже к противникам в трудные для них минуты.

Можно не любить президента, других оппонентов, можно вести беспощадную борьбу с ними, но даже при этом можно и нужно сохранять человеческое лицо, а не превращаться в стаю озверелых особей, готовых разорвать соперника, попавшего в беду».


 
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