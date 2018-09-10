Авария с президентом Молдовы очень непростая, возможно покушение, - Миронов

Влиятельный российский политики и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал автокатастрофу, в которой пострадал президент Молдовы Игорь Додон и его семья.

Политик обратил внимание на странные моменты аварии, попавшие на кадры записи видеорегистратора. Сергей Миронов напомнил, что политика Игоря Додон, направленная на сближение с Россией, устраивает не все политические силы в Молдове.

- Судя по кадрам с места происшествия, авария очень непростая. Нельзя исключать и возможность покушения. Известно, что президент от Партии социалистов, который работает на сближение с Россией, в Молдове устраивает не всех, - написал Сергей Миронов в Facebook.

Он пожелал Игорю Додону и его близким скорейшего выздоровления и заверил его в поддержке россиян.

- Выражаю поддержку нашему соратнику. Игорь Николаевич, мы с вами в трудную минуту! Надеемся, что всё будет хорошо, - отметил Миронов.

Автокатастрофа произошла вблизи Страшен. Грузовик выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль президента Молдовы и джип Службы государственной охраны. Глава государства отказался от помощи врачей. Момент страшного столкновения грузовика с автомобилем президента Молдовы попал на видео.

Депутат от ПСРМ Влад Батрынча назвал столкновение грузовика с президентским автомобилем попыткой убийства Игоря Додона. Вечером глава государства сделал первое заявление после автокатастрофы. По его словам, обошлось без тяжелых травм.