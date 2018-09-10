Как избежать ипохондрии и перестать искать у себя болезни?

Силвия Строготян

Немного закололо в боку, а человек уже собрался писать завещание. Со стороны — забавно, но внутри такие люди каждый раз переживают настоящий ад. Откуда берутся страхи за свое здоровье и как с ними можно совладать — рассказывает психолог Силвия Строготян.

Почти каждый из нас при появлении каких-либо симптомов недомогания сразу ищет информацию… в интернете. А после этого сценарий начинает развиваться в нескольких направлениях: кто-то прочитает и сразу забудет найденные сведения, кто-то запишется к врачу, а кто-то убедится в своем самостоятельно поставленном диагнозе… и не в одном. Или даже поверит в неизлечимость болезни.

Последний случай относится к ипохондрикам, тем людям, которые находят у себя мнимые болезни, постоянно переживают из-за этого и зациклены на своем здоровье. Например, рядовая головная боль для ипохондрика будет симптомом опухоли головного мозга, или даже рака. И это не симулирование, и не попытка привлечь внимание окружающих! Они в свое заболевание на самом деле верят!

Причин появления такого состояния много:

личный опыт после тяжелой болезни, или недуг кого-то из близких;

потеря дорогого человека от неизлечимой болезни;

сильный и продолжительный стресс;

состояние повышенной подозрительности также может быть следствием гиперопеки родителей. Крайне заботливые родители, которые не дают своим детям свободы, могут невольно привить ребенку неправильное отношение к болезням. Но, и отсутствие родительского внимания, тоже может развить состояние ипохондрии, как способ привлечь внимание;

чрезмерная информированность. Нравится вам это или нет, но большое количество информации может плохо повлиять на ваше психическое состояние. Достаточно симптомы простой простуды соотнести с симптомами и просто гриппа, и ВИЧ инфекции.

Ипохондрия это отклонение психического характера. Через свои жалобы, ипохондрики не пытаются передать миру свою потребность чувствовать себя в безопасности, привлечь внимание и привязанность других.

Как избавиться от ипохондрии? Существует несколько способов. Можете попробовать сделать это самостоятельно (если у вас только сильное подозрение), используя наши рекомендации:

Если у вас появляются какие-то физические симптомы и вы подозреваете определенную болезнь, запишитесь к врачу;

До визита врача постарайтесь избегать информации о данных симптомах. Каждый организм уникален, а интернет не в состоянии сделать персонализированную диагностику, в отличие от врача;

Развивайте позитивное мышление: каждый человек в состоянии контролировать свою жизнь, осознанно влияя на все происходящее в своей жизни. Каждая идея провоцирует магнитные частоты, которые привлекают к себе похожие мысли. Поэтому если вы уверены, что все будет хорошо, то скорее всего так и будет.

Найдите себе хобби. Психологи утверждают, что хобби- это самый лучший источник позитивных эмоций и снижает уровень стресса. А продолжительные увлечения положительно влияют на состояние здоровья;

Прогулки на открытом воздухе - лучший способ для расслабления. Так человек отвлекается от своих повседневных забот.

Занимайтесь спортом. Доказана польза от регулярных занятий спортом, поэтому не буду их перечислять. Только хочу подчеркнуть, что сокращается риск большого количества заболеваний.

И если эти рекомендации не облегчили ваше состояние, а консультация врача вас не успокоила, то следует обратиться к психологу.

Профессионал поможет ипохондрику изменить свое мышление, пересмотрев отношение к своему здоровью.

Важно, чтобы в такие моменты родственники и близкие человеку в таком состоянии оказали свою поддержку. И самое важное - набраться терпения, особенно это касается состояния ипохондрии, ведь чтобы избавиться от этого навязчивого состояния понадобится время, и часто не малое.