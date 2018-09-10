Как избежать ипохондрии и перестать искать у себя болезни?

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Семья
Силвия Строготян
Немного закололо в боку, а человек уже собрался писать завещание. Со стороны — забавно, но внутри такие люди каждый раз переживают настоящий ад. Откуда берутся страхи за свое здоровье и как с ними можно совладать — рассказывает психолог Силвия Строготян.
Почти каждый из нас при появлении каких-либо симптомов недомогания сразу ищет информацию… в интернете. А после этого сценарий начинает развиваться в нескольких направлениях: кто-то прочитает и сразу забудет найденные сведения, кто-то запишется к врачу, а кто-то убедится в своем самостоятельно поставленном диагнозе… и не в одном. Или даже поверит в неизлечимость болезни.
Последний случай относится к ипохондрикам, тем людям, которые находят у себя мнимые болезни, постоянно переживают из-за этого и зациклены на своем здоровье. Например, рядовая головная боль для ипохондрика будет симптомом опухоли головного мозга, или даже рака. И это не симулирование, и не попытка привлечь внимание окружающих! Они в свое заболевание на самом деле верят!
Причин появления такого состояния много:
Ипохондрия это отклонение психического характера. Через свои жалобы, ипохондрики не пытаются передать миру свою потребность чувствовать себя в безопасности, привлечь внимание и привязанность других.
Как избавиться от ипохондрии? Существует несколько способов. Можете попробовать сделать это самостоятельно (если у вас только сильное подозрение), используя наши рекомендации:
И если эти рекомендации не облегчили ваше состояние, а консультация врача вас не успокоила, то следует обратиться к психологу.
Профессионал поможет ипохондрику изменить свое мышление, пересмотрев отношение к своему здоровью.
Важно, чтобы в такие моменты родственники и близкие человеку в таком состоянии оказали свою поддержку. И самое важное - набраться терпения, особенно это касается состояния ипохондрии, ведь чтобы избавиться от этого навязчивого состояния понадобится время, и часто не малое.
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