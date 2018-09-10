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Семья
Как избежать ипохондрии и перестать искать у себя болезни?
10.09.2018

Силвия Строготян

 

Немного закололо в боку, а человек уже собрался писать завещание. Со стороны — забавно, но внутри такие люди каждый раз переживают настоящий ад. Откуда берутся страхи за свое здоровье и как с ними можно совладать — рассказывает психолог Силвия Строготян.

Почти каждый из нас при появлении каких-либо симптомов недомогания сразу ищет информацию… в интернете. А после этого сценарий начинает развиваться в нескольких направлениях: кто-то прочитает и сразу забудет найденные сведения, кто-то запишется к врачу, а кто-то убедится в своем самостоятельно поставленном диагнозе… и не в одном. Или даже поверит в неизлечимость болезни.

Последний случай относится к ипохондрикам, тем людям, которые находят у себя мнимые болезни, постоянно переживают из-за этого и зациклены на своем здоровье. Например, рядовая головная боль для ипохондрика будет симптомом опухоли головного мозга, или даже рака. И это не симулирование, и не попытка привлечь внимание окружающих! Они в свое заболевание на самом деле верят!

Причин появления такого состояния много:

  • личный опыт после тяжелой болезни, или недуг кого-то из близких;
  • потеря дорогого человека от неизлечимой болезни;
  • сильный и продолжительный стресс;
  • состояние повышенной подозрительности также может быть следствием гиперопеки родителей. Крайне заботливые родители, которые не дают своим детям свободы, могут невольно привить ребенку неправильное отношение к болезням. Но, и отсутствие родительского внимания, тоже может развить состояние ипохондрии, как способ привлечь внимание;
  • чрезмерная информированность. Нравится вам это или нет, но большое количество информации может плохо повлиять на ваше психическое состояние. Достаточно симптомы простой простуды соотнести с симптомами и просто гриппа, и ВИЧ инфекции.

Ипохондрия это отклонение психического характера. Через свои жалобы, ипохондрики не пытаются передать миру свою потребность чувствовать себя в безопасности, привлечь внимание и привязанность других.

Как избавиться от ипохондрии? Существует несколько способов. Можете попробовать сделать это самостоятельно (если у вас только сильное подозрение), используя наши рекомендации:

  • Если у вас появляются какие-то физические симптомы и вы подозреваете определенную болезнь, запишитесь к врачу;
  • До визита врача постарайтесь избегать информации о данных симптомах. Каждый организм уникален, а интернет не в состоянии сделать персонализированную диагностику, в отличие от врача;
  • Развивайте позитивное мышление: каждый человек в состоянии контролировать свою жизнь, осознанно влияя на все происходящее в своей жизни. Каждая идея провоцирует магнитные частоты, которые привлекают к себе похожие мысли. Поэтому если вы уверены, что все будет хорошо, то скорее всего так и будет.
  • Найдите себе хобби. Психологи утверждают, что хобби- это самый лучший источник позитивных эмоций и снижает уровень стресса. А продолжительные увлечения положительно влияют на состояние здоровья;
  • Прогулки на открытом воздухе - лучший способ для расслабления. Так человек отвлекается от своих повседневных забот.
  • Занимайтесь спортом. Доказана польза от регулярных занятий спортом, поэтому не буду их перечислять. Только хочу подчеркнуть, что сокращается риск большого количества заболеваний.

И если эти рекомендации не облегчили ваше состояние, а консультация врача вас не успокоила, то следует обратиться к психологу.

Профессионал поможет ипохондрику изменить свое мышление, пересмотрев отношение к своему здоровью.

Важно, чтобы в такие моменты родственники и близкие человеку в таком состоянии оказали свою поддержку. И самое важное - набраться терпения, особенно это касается состояния ипохондрии, ведь чтобы избавиться от этого навязчивого состояния понадобится время, и часто не малое.


 
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