10 Сентября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Обложные дожди и резкое похолодание ударили по Молдове
10.09.2018

Рабочая неделя началась во всей Молдове с похолодания и обложных дождей.

Сегодня, 10 сентября, в Кишиневе до конца дня будет идти дождь. По прогнозам синоптиков, весь день в столице будет держаться сумрачная и прохладная погода. Дождь будет сопровождаться сильными порывами ветра до 14 м/с. До 21 часа облака не рассеются, но осадки закончатся.

Понедельник окажется весьма холодным. Температура воздуха в столице Молдовы даже к 15 часам дня не поднимется выше 16 градусов и останется такой вплоть до поздней ночи. 

Атмосферный фронт, принесший похолодания и дожди, затронет всю территорию Молдовы. Дожди пройдут во всех районах страны. На севере Молдовы, в Бричанах и Сороках, днем воздух прогреется всего до 16 градусов. На юге будет теплее - в Кагуле днем столбик термометра покажет 21 градус.


 
Количество просмотров:
123
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.