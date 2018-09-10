Обложные дожди и резкое похолодание ударили по Молдове

Рабочая неделя началась во всей Молдове с похолодания и обложных дождей.

Сегодня, 10 сентября, в Кишиневе до конца дня будет идти дождь. По прогнозам синоптиков, весь день в столице будет держаться сумрачная и прохладная погода. Дождь будет сопровождаться сильными порывами ветра до 14 м/с. До 21 часа облака не рассеются, но осадки закончатся.

Понедельник окажется весьма холодным. Температура воздуха в столице Молдовы даже к 15 часам дня не поднимется выше 16 градусов и останется такой вплоть до поздней ночи.

Атмосферный фронт, принесший похолодания и дожди, затронет всю территорию Молдовы. Дожди пройдут во всех районах страны. На севере Молдовы, в Бричанах и Сороках, днем воздух прогреется всего до 16 градусов. На юге будет теплее - в Кагуле днем столбик термометра покажет 21 градус.