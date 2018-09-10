Новые подробности ДТП с кортежем президента Молдовы: У Игоря Додона - травмы позвоночника, его мать прооперировали

Социалист Ион Чебан сообщил новые подробности происшествия.

В воскресенье, 9 сентября, президент Молдовы Игорь Додон попал в ДТП. Как заявил корреспонденту «Комсомомольской правды» глава государства, сам он серьезно не пострадал.

Однако, по словам муниципального советника Кишинева от Партии социалистов Иона Чебана, дело обстоит иначе.

«Господин президент воздержался раскрывать детали о последствиях инцидента, чтобы не делать акцента на своем состоянии. Но я узнал, что было зафиксировано множество травм – как у него, cвязанных с позвоночником, так и у его ребенка и мамы, которая уже перенесла первое хирургическое вмешательство.

Мы молимся за здоровье президентской семьи. К счастью, все обошлось без жертв в результате этой очень и очень сомнительной аварии. Судя по фотографиям, она, скорее всего, была подстроенная, а не случайная, и мы относимся к этому как к предупредительному сигналу, но допускаем, что могло быть прямое покушение на жизнь и здоровье главы государства», - написал социалист в социальных сетях.

Напомним, вчера стало известно о том, что в ДТП с кортежем президента Молдовы пострадали его мать и сын.

Удал был серьезный, есть пострадавшие

РОМАН ВЛАДИМИРОВ