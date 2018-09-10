В столице снизился уровень преступности

Уровень преступности в столице снизился. В первом полугодии зарегистрировано на 715 правонарушений меньше, чем в тот же период прошлого года. Всего немногим более 4600.

На Кишинев пришлось свыше 30% от общего числа правонарушений в стране. Из них 1570 - кражи. Это на 318 меньше, чем в первом полугодии 2017-го. а. Число изнасилований снизилось с 20-ти до 18-ти, ограблений - с 12 до семи. Разбойных нападений было 138, или на 41 меньше, чем в прошлом году.

Случаев хулиганства - 168, или на 74 меньше. Снизилось также число случаев умышленного причинения увечий, убийств и преступлений, связанных с наркотиками.

Также статистика отмечает уменьшение в столице количества пожаров - со 162 до 132. В огне погибли восемь человек, пострадали шестеро. Ущерб от пожаров в первом полугодии превысил 56 миллионов леев.