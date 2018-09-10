Закрой рот и полезай в карманы: Сколько стоит сыграть свадьбу в Молдове

Наш корреспондент женился и рассказал, в какую сумму может обойтись организация торжества. Пока ты не женился или, во всяком случае, не собрался это сделать, свадьба кажется загадочным таинством: в голове ты рисуешь образ своей невесты, каждую деталь, каждую мелочь, даже воображаешь каждый звук – все красиво, приятно и безупречно.

Но за этой картинкой скрывается огромный бизнес. А цель любого бизнеса – заработать. За ваш счет, разумеется. Я – женился, и сейчас расскажу вам, сколько стоит сыграть свадьбу в Молдове – без купюр, но про купюры.

Ресторан

Театр начинается с вешалки, а свадьба… Нет, не с ЗАГСА, а с ресторана. Их в Кишиневе – великое множество – на любой вкус и размер кошелька. «Заказывать» ресторан рекомендуется не менее чем за полгода до свадьбы – только в таком случае вам удастся выбрать желаемую дату и зал, более всего подходящий вам по площади.

Как правило, в столичных ресторанах залов несколько: один – для торжеств на 30 гостей и менее, другой – гостей на 50, третий – на 70 и более. Но все, конечно, зависит от ресторана и его размеров. Оплата производится в расчете на количество гостей; в первоначальной договоренности при заключении контракта прописывается ориентировочное число присутствующих на мероприятии. Это – минимум. Если гостей будет меньше, вам придется за них платить в любом случае. Это самая распространенная практика: больше – можно, меньше – никак.

Средняя цена за место на свадьбе 500-1000 леев. Верхний предел зависит от класса ресторана и количества заказанных блюд. Меню определяется, как правило, за 10-14 дней до свадьбы. На каждое блюдо – отдельная цена. Конечно, работники ресторана будут предлагать вам заказать как можно больше, и конечно, блюда поизысканнее и подороже – брать их или нет, решать вам.

Ну и какая свадьба без алкоголя? Ресторан может вам его предоставить, но соглашаться вам на это я не советую – лучше приобрести алкоголь самостоятельно. Крепкие напитки принимаются – внимание! – только с акцизными марками. Домашнее вино (а в Молдове оно потрясающее) приносить на свадьбу можно! Но подумайте: вино, как рассказали нам сотрудники ресторана, на свадьбах популярностью не пользуются. Шампанское и коньяк – да, но не вино. В общем-то, это оказалось правдой. Так что если привезете литры вина на свадьбу – будьте готовы увезти их обратно.

Наша свадьба была на 55 гостей. На алкоголь (без учета вина) мы потратили около 4 тысяч леев. Кстати, советую ориентироваться не на советы работников ресторана или магазинов с алкогольной продукцией – покупайте то, что нравится вам и большинству гостей. Я с моей супругой безумно полюбили розовое игристое вино, наши вкусы разделяли большинство гостей – выпили все…

Кстати, раз уж речь пошла о ресторане, не стоит забывать о таких популярных сейчас вещах, как фуршет и кэндибар – то есть зонах, где гости могут выпить чаю, кофе, прохладительных напитков и, конечно, шампанского. Там же – сладости, которые лучше покупать самостоятельно в кондитерских магазинах. Вернее – заказывать, вместе с тортом, калачами и караваем, если в последних есть необходимость. У нас на это ушло 3300 леев – вместе с фруктами для фуршета.

Есть один нюанс – рестораны требуют плату за оформление фуршета, иначе говоря – посуды с фруктами. Одна порция – 15 леев. Это если фрукты вы привозили сами, если нет, цена возрастет вдвое.

Тамада веселый, и конкурсы интересные

Ну а какая свадьба без ведущего? Цены на этом рынке разнятся, и диапозон уж больно широкий: за ведущего и диджея можно отдать как 400 евро, так и 1000 – все зависит от послужного списка нанимаемых. Чем более известный человек – тем больше вы заплатите. Все просто.

Кстати, в последнее время набирает популярность такая должность, как «свадебный координатор» - это человек, который следит за тем, чтобы все ваши пожелания были исполнены. Пока таких немного, и, по сути, функции координатора выполняет ведущий на вашей свадьбе.

Фото на память

Без фотографа на свадьбе не обойтись. Но будьте готовы отдать сотни евро – человек будет сопровождать вас в течение дня и уйдет, вероятнее всего, после выноса торта. Некоторые работают без ресторана – обязательно утоняйте этот момент.

Обрабатывать фотографии будут месяц-два, иногда и больше… За так называемую экспресс-обработку снимков придется расстаться еще с 50-100 евро.

Средняя стоимость услуг фотографа – 300-600 евро. Видео – примерно так же.

Чтобы красиво было

Для этого вам понадобятся услуги декоратора. Он украсит ваш зал, зону приветствия с рассадкой гостей, арку и места для приглашенных в случае выездной регистрации брака. Мы заплатили 1400 леев за букет невесты и бутоньерки, и около 450 евро за все остальное.

Совет: не следует вестись на уверения декоратора, что те или иные украшения более недоступны, хотя вы о них договаривались ранее – все это делается для того, чтобы вы выбрали более дорогой вариант оформления – например, украшения арки живыми цветами. Не нужно, это развод! В смысле на деньги.

ЗАГС

Это столкновение с государством. А государство – это бюрократия. В Молдове, по крайней мере. Это подача документов, затем – беготня в кассу (да-да, она по другому адресу), затем – обратно. А потом еще раз…

Мы заплатили за выездную регистрацию в выходной день порядка 2 тысяч леев. Кстати, транспортные расходы работнику ЗАГСа покрываете вы.

Другие траты

К ним я отношу аренду свадебного авто – это стоит от 100 до 200 евро. Аренда квартиры (для выкупа и первой ночи)- порядка 50-100 евро, внешний вид жениха и невесты – от 10 от 20 тысяч леев. Конечно, может быть и меньше, если вы покупаете костюм на центральном рынке… И больше – если в дорогущем свадебном салоне!

В общем, женитесь, друзья. И будет вам счастье – оно не стоит никаких денег!

ИТОГО

Итого мы потратили на свадьбу около 6 тысяч евро. Конечно, если бы заказывали музыкантов, танцоров, видеосъемку и, например, больше блюд, торжество бы обошлось нам не меньее чем в 7 тысяч евро. В среднем свадьбу на 50 гостей (а это относительно маленькая свадьба) можно сыграть за 4 - 8 тысяч евро. Но все, разумеется, зависит от ваших аппетитов!

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ