На сентябрь в РМ зарегистрировано более 167 тысяч юрлиц и предпринимателей

По данным на 1 сентября в Молдове было зарегистрировано более 167,1 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей, что примерно на 600 меньше, чем на 1 июля.Об этом свидетельствуют данные Агентства государственных услуг.

Всего по состоянию на 1 сентября зарегистрировано: 99,3 тыс. – ООО; 52,9 тыс. – ИП; 4,4 тыс. – АО; 3,7 тыс. – кооперативы; 2 тыс. – некоммерческие организации; 1,55 тыс. – госпредприятия и муниципальные предприятия; и 3 тыс. – другие виды предприятий (колхозы, филиалы и др.), передает infomarket.md.

Как ранее сообщало агентство InfoMarket, ссылаясь на данные Агентство госуслуг, по состоянию на 1 января 2018 г. госрегистр юридических лиц содержал информацию о 169,4 тыс. компаниях. Из них около 53% занимались оптово-розничной торговлей; 12% - работали в перерабатывающей промышленности; 6% - в сельском хозяйстве; 5% - в транспортной отрасли; 4% - в гостиничном бизнесе, 4% - в сфере торговли недвижимостью, 2% - в сфере строительства; 2% - в финансовой отрасли, 1% - здравоохранение и социальная помощь.

Как сообщалось ранее, в 2016 г. в Молдове было зарегистрировано 5673 предприятия, в 2015 г. - 5985, в 2014 г. – 6263 предприятия. Для сравнения, в 2007 г. в стране было зарегистрировано 11480 предприятий.