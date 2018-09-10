10 Сентября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Ремонт и покупку новых машин из кортежа покроет страховая компания
10.09.2018

Расходы на ремонт машин из президентского кортежа или покупку новых покроет страховая компания. Как заявил глава Государственной службы охраны Анатолий Голя, у президентского "Мерседеса" и автомобиля сопровождения есть страховка CASCO.

Можно ли восстановить поврежденные машины, решат страховщики. Но в службе охраны считают, что вероятней всего, придется покупать новые. До тех пор глава государства будет ездить на другом автомобиле, передает publika.md

"Машины сейчас в нашем гараже. Все они застрахованы. Материальный ущерб службе возместит страховая компания по итогам экспертизы. Специалисты все тщательно проверят и примут решение. Сейчас мы подыскиваем другой автомобиль для господина президента. У службы есть подходящие", - сообщил начальник Службы госохраны Анатолие Голя.

Президентский "Мерседес" S-класса приобрели летом 12-го года. Такие же автомобили тогда купили для премьер-министра и председателя парламента. Машины доставили из Германии. Стоили они почти пять миллионов леев. 


 
Количество просмотров:
79
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.