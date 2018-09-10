Ремонт и покупку новых машин из кортежа покроет страховая компания

Расходы на ремонт машин из президентского кортежа или покупку новых покроет страховая компания. Как заявил глава Государственной службы охраны Анатолий Голя, у президентского "Мерседеса" и автомобиля сопровождения есть страховка CASCO.

Можно ли восстановить поврежденные машины, решат страховщики. Но в службе охраны считают, что вероятней всего, придется покупать новые. До тех пор глава государства будет ездить на другом автомобиле, передает publika.md

"Машины сейчас в нашем гараже. Все они застрахованы. Материальный ущерб службе возместит страховая компания по итогам экспертизы. Специалисты все тщательно проверят и примут решение. Сейчас мы подыскиваем другой автомобиль для господина президента. У службы есть подходящие", - сообщил начальник Службы госохраны Анатолие Голя.

Президентский "Мерседес" S-класса приобрели летом 12-го года. Такие же автомобили тогда купили для премьер-министра и председателя парламента. Машины доставили из Германии. Стоили они почти пять миллионов леев.