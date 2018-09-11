В августе в Молдове второй месяц подряд зарегистрирована дефляция. Цены за месяц понизились в среднем на 0,2% против 1,2% в июле.

Как передает «ИНФОТАГ», цитируя данные Национального бюро статистики, отрицательный индекс потребительских цен отмечается и с начала 2018 г. – 0,6%. Уровень годовой инфляции, с августа 2017 г. – 3,2%, что не соответствует целевому коридору Национального банка в 5% плюс-минус 1,5%.

Августовская дефляция вызвана, прежде всего, сезонным снижением цен на продукты – на 0,3%. Также, на 0,2% в среднем подешевели услуги, а цены непродовольственные товары остались неизменными.

По наблюдениям статистиков, больше всего за последний месяц лета подешевели фрукты - на 6,2%, в том числе виноград на 29,8%, яблоки – на 15,4%, сливы – на 15%. Аналогичная ситуация с овощами, где цены на морковь снизились на 20,3%, свеклу – на 17,6%, помидоры – на 17, 3%, баклажаны – на 15,6%.

В то же время, огурцы подорожали на 22,9%, кабачки – на 19,1%, капуста – на 17,3%, лук – на 13%, яйца – на 4%.

Из непродовольственных товаров отмечено снижение цен на женские босоножки – 1,2%, кондиционеры – 1,1%, пылесосы – 0,9%. Однако это нивелировало повышение цен на бытовой газ в баллонах – на 2,2%, школьные принадлежности в преддверии учебного года – 1,4%, сигареты – 1,1%.

Среди услуг отмечен рост стоимости обучения в ВУЗах – на 1,2%, авиабилетов – на 1%. В то же время, турпутевки за рубеж подешевели на 10,4%, аренда квартир – 1,7%, гостиничные услуги – на 1,2%.

Справка «ИНФОТАГ»: В августе 2017 г. в Молдове также была дефляция - 0,4%. А годовая инфляция - 7,3%. На 2018 г. НБМ первоначально прогнозировал индекс потребительских цен в пределах 4%. Затем трижды его пересматривал, последний раз по итогам полугодия, снизив до 3,2%.