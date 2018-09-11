Ион Чебану: Сегодня в примэрии катастрофа, устраивается цирк и отсутствует видение

В интервью порталу ТРИБУНА лидер фракции либералов в Муниципальном совете Кишинэу (МСК) Ион Чебану рассказал о ситуации в примэрии после досрочных местных выборов градоначальника, о том, какие утвержденные МСК проекты он считает успешными, над какими проектами работает, о будущих парламентских выборах и коснулся других важных вопросов.

T.: Г-н Чебану, как вы оцениваете ситуацию в примэрии Кишинэу после досрочных местных выборов примара столицы?

И. Ч.: Ситуация в примэрии Кишинэу катастрофическая: с одной стороны, есть чиновники, которые избегают принимать решения по текущим вопросам, с другой – блокирование работы в Муниципальном совете, где ждут рассмотрения более 1600 вопросов.

Странно, что те, кто в период Киртоакэ работал критиком деятельности примэрии, сейчас набрали в рот воды, их больше не слышно и не видно, а ведь Дорин Киртоакэ не является градоначальником всего лишь около года.

Что изменилось за этот период? Констатирую, что положение в столице ухудшилось: дороги без разметки и ремонта, но их хотя бы обнаружили, отсутствие учителей в школах и воспитателей в детских садах, отсутствие работников на муниципальных предприятиях, люди бегут из структур примэрии, заработная плата не выплачивается вовремя. В то же время мы наблюдаем блокирование запущенных Киртоакэ проектов, таких как: теплоизоляция зданий, ремонт инфраструктуры города. Нет новых проектов для города, дошло до того, что за привезенные примаром Дорином Киртоакэ детские площадки борются социалисты, чтобы установить их там, где они хотят без, какой-либо прозрачности. Одним словом, сегодня в примэрии катастрофа, устраивается цирк и отсутствует видение.

Т.: Около 10 лет фракция Либеральной партии в МСК пользовалась поддержкой примара. Как фракция справляется после ухода Дорина Киртоакэ из примэрии? Вы ощутили какую-то разницу в деятельности?

И. Ч.: В данный момент и фракция, и я лично боремся всеми возможными способами, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения дел, чтобы довести до всеобщего сведения происходящее, мы предлагаем новые проекты, но, к сожалению, зачастую они не получают поддержки. Это правда, что некоторые в примэрии с уходом г-на Киртоакэ очень быстро и легко «поменяли фуражку», вероятно, такова национальная особенность. Пройдем и через это.

Т.: В какой мере фракции, которую вы возглавляете, удалось осуществить предложенные в первой половине этого года цели?

И. Ч.: Наша цель, как я уже говорил, не позволять вещам становиться еще хуже, своим опытом способствовать предотвращению катастрофы. Много раз, вы должны это знать, социалисты и другие должны были пересмотреть свои позиции после нашего вмешательства, иначе это может быть еще хуже, к сожалению …

Т.: В целом, какие одобренные МСК проекты вы считаете успешными?

И. Ч.: В настоящее время не может идти речь об успехе – успех был, когда вместе с примаром Киртоакэ, мы заложили основу развития города. Беспроводной электрический транспорт и возможность подключения населенных пунктов к этому транспорту, теплоизоляция зданий, ремонт улиц, ремонт инфраструктуры водоснабжения и канализации, финансирование пригородов на миллионы леев каждый год без политических критериев, вывод города из долгов, реформа системы оплаты отопления, сборка троллейбусов, ремонт школ и детских садов – вот, какими были и являются успешные проекты.

Т.: Над какими проектами фракция ЛП работает в настоящее время?

И. Ч.: Как я уже говорил, наш приоритет №1 – это не позволить большего ухудшения вещей. Кроме того, мы продвигали проект электронной оплаты проезда в общественном транспорте – очень важная вещь для пассажиров и городского транспорта, которая избавит от многих проблем, в том числе будет способствовать более эффективному управлению деньгами от оплаты проезда. В то же время в числе наших приоритетов – проекты, связанные с лучшим оснащением школ и больниц необходимым для текущей деятельности, проекты, касающиеся городской инфраструктуры и увеличения рабочих мест.

T.: Парламентские выборы были назначены на 24 февраля 2019 года. Повлияют ли как-то эти выборы на работу муниципальных советников ЛП и в целом на MCК?

И. Ч.: Хочется верить, что парламентские выборы не повлияют на МСК, по меньшей мере для меня лично и нашей фракции не станут препятствием, а наоборот, усилением работы. В конце концов любые выборы – это экзамен демократии, их нужно поощрять и ни в коем случае не рассматривать как препятствие.

Т.: В общественном пространстве появляются различные спекуляции о том, что местные выборы могут проводиться одновременно с парламентскими. Что вы думаете об этом? Что стало бы лучшим решением для избрания примара столицы?

И. Ч.: Для того, чтобы произошло изменение проведения (в том числе говорим здесь и о сроках) выборов, должна быть очень хорошо аргументированная политическая и юридическая мотивация, на данный момент я не вижу таковой. И тогда мы подходим к конституционному праву, с которым нельзя играть очень легко, потому что могут быть последствия, в том числе и на международном уровне. Поэтому я не вижу такого практического сценария с реалистичной точки зрения, взамен на уровне Кишинэу после местных выборов в 2019 году может быть не один примар, а шесть: один – генеральный и пять примаров секторов вместо нынешних преторов, в том числе советы секторов. Это мне кажется более реалистичным. Тогда, думаю, мы увидим басню про лебедя, рака и щуку во всем ее великолепии, к сожалению.

Т.: Вы сами решили, будете ли баллотироваться на следующих выборах: по списку или в избирательном округе?

И. Ч.: Честно говоря, я не могу сказать, что окончательно решил этот вопрос, но я признаю, что склоняюсь к идее баллотироваться в определенном избирательном округе. Нужно увидеть все политические обстоятельства предстоящих выборов, и будет ли мое присутствие на благо демократии и людей. Если будет – я участвую, если нет – нет. Я хочу посмотреть, исходя их политической зрелости и проницательности всех моих лет нахождения в политике, что дает мне определенный опыт, который я не могу игнорировать в таких вопросах.

Т.: А на общих местных выборах столичного градоначальника вы намерены баллотироваться или ЛП пойдет на них с другим кандидатом?

И. Ч.: Мой ответ аналогичен предыдущему. Считаю, что такие вопросы нельзя решать второпях, их нужно продумать, чтобы получить аргументированный ответ и всегда ставить общественный интерес превыше всего. Хотя я признаюсь, простите мне мою нескромность, из того, что я вижу сейчас в примэрии, у меня будет намного более реалистичное видение и инициатива, чем сейчас, и я мог бы сказать то же самое и о других своих коллегах. Помимо всего прочего, у нас есть работа в Муниципальном совете Кишинэу. Я родился, живу в этом городе и принимаю близко к сердцу все, что происходит в нем и с его жителями.

Т.: Спасибо.

Андриана Кептине