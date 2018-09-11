Встреча Додона с Козаком запланирована на 12 сентября

Встреча президента Молдовы Игоря Додона с зампредседателя правительства РФ, специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрием Козаком запланирована на 12 сентября в Москве. Как передает "ИНФОТАГ", об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на представителя вице-премьера РФ.

По его словам, ранее в Москве состоялась встреча Козака с лидером непризнанной ПМР Вадимом Красносельским в рамках консультаций по вопросам двустороннего сотрудничества России и Молдовы.

Пресс-служба тираспольского лидера пояснила, что Красносельский побывал в Москве в пятницу, обсудив с Козаком "широкий спектр актуальных вопросов российско-приднестровского взаимодействия.

В частности, стороны отметили "успешный характер миротворческой операции РФ на берегах Днестра и сошлись во мнении о том, что, являясь гарантией мира и стабильности во всем регионе, она должна быть продолжена в существующем формате". Кроме того, они обменялись мнениями о "современном состоянии и перспективам двустороннего сотрудничества по экономическим, гуманитарным и культурным вопросам".

Красносельский в очередной раз поблагодарил РФ за поддержку Приднестровья и выразил надежду на "продолжение активного предметного взаимодействия в будущем".

Приднестровский лидер побывал в Москве сразу после встречи в четверг с президентом Молдовы Игорем Додоном. Уже в субботу был в Тирасполе, где принял участие в инициированной им регате "Президент - за здоровый образ жизни". Вместе с супругой на туристической байдарке он преодолел во главе регаты 12 км по Днестру.