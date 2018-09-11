Первые нейтральные номерные знаки выдали водителям в Тирасполе

Первые молдавские номерные знаки нейтрального дизайна были вручены автомобилистам в Пункте регистрации транспортных средств в Тирасполе.

Заявителям вручал их специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини. Два пункта регистрации транспортных средств открылись и заработали в тестовом режиме на левом берегу Днестра - в Тирасполе и Рыбнице.

- Функционирующий в полной мере механизм, который позволяет транспортным средствам участвовать в международном дорожном движении, приносит ощутимые выгоды населению. Это подтверждение вовлеченности и политической воли руководства Кишинева и Тирасполя ради продвижения в процессе урегулирования, – сказал присутствующим спецпредставитель Франко Фраттини.

Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх отметил, что усилия сторон на местах приносят пользу людям на обоих берегах. В нынешнем году были реализованы также соглашения о доступе к сельхозугодьям в Дубэсарском районе, о функционировании школ с преподаванием на основе латинской графики на левом берегу, о проставлении апостиля на приднестровских университетских дипломах и об открытии моста в районе сел Гура-Быкулуй и Бычок.

- Решив также аспекты, связанные со свободой передвижения, уголовными делами и выполнением соглашения в области телекоммуникаций, стороны осуществят свое обязательство, зафиксированное в Римском протоколе формата "5+2" – полностью выполнить «пакет из восьми пунктов» до конца 2018 года, - говорится в пресс-релизе Миссии ОБСЕ.

Адреса пунктов регистрации транспортных средств:

- г. Тирасполь, пер. Ушакова, 1