В Молдове произошли события, противоречащие Соглашению об ассоциации с ЕС, - Паллаш

Глава отдела политических и экономических отношений Делегации Евросоюза в РМ Урсула Паллаш презентовала Отчет о реализации Соглашения об ассоциации РМ-ЕС.

Чиновник заявила, что в целом обстановка в Молдове не способствует выполнению договоренностей и вызывает беспокойство.

- Некоторые моменты напрямую указывают на регресс в соблюдении принципов правового государства и верховенства закона. Одним из таких примеров может служить признание недействительными результатов выборов примара Кишинева, и ЕС выражает надежду, что власти РМ смогут добиться, чтобы фундаментальное право граждан на выбор было соблюдено, - подчеркнула представитель ЕС.

Дипломат также отметила, что принятый парламентом пакет налоговых реформ не соответствует генеральной линии Соглашения об ассоциации Молдовы с Евросоюзом. Программа приобретения гражданства Молдовы в обмен на инвестиции вызывает множество вопросов.

- ЕС всегда настаивал на реальных изменениях к лучшему. Соглашение об ассоциации служит фундаментом двусторонних отношений между Евросоюзом и Молдовой. ЕС также всегда подчеркивал важность роли гражданского общества в процессе выполнения реформ. Доверие и сотрудничество между властями и гражданским обществом позволит серьезно укрепить демократию в республике. У Молдовы еще есть время и возможности осуществить реформы, даже в контексте приближающихся парламентских выборов, - считает Урсула Паллаш.