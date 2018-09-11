Смогут ли левые объединиться?

Вряд ли кто-нибудь будет спорить с тем, что правящий режим надеется порулить страной ещё четыре года. В худшем случае в какой-нибудь суррогатной (купленной) коалиции. На то есть все основания. Шаг за шагом идёт дискредитация правой оппозиции, а на левом фланге её вполне устраивают нынешние раздоры, если не межпартийный раскол. Но это ещё не всё. На всякий случай спецы Демпартии по грязным выборным технологиям раскопали в архивах "мёртвую" социалистическую партию, которая, и ежу понятно, станет спойлером, действуя против ПСРМ. Этот грязный метод уже опробован на прошлых выборах, где нашли и для ПКРМ партию-спойлер, в результате чего коммунисты недосчитались около 5 процентов голосов избирателей. Так что надо похвалить ДПМ – она уже начала наступательную и грязную выборную компанию.

Ясно, что режим так одурманит народ своими халтурными сельскими дорогами за счёт госбюджета, и других "громадных планов", "социальными вбросами", что избиратель окажется в состоянии броуновского движения. Часть его согласится на новый виток судьбы: так жить ещё можно, лишь бы не было войны. Как ни крути, но сегодня настроения избирателей очень изменчивы, и последующие соцопросы могут преподнести такие сюрпризы, что левым партиям мало не покажется.

А что оппозиция? На правом фланге объединяются, и это большой плюс для Майи Санду и Андрея Нэстасе. Чего не заметно у лидеров левых партий. Левые партии идут на выборы каждая сама по себе. Коммунисты и «Наша партия», судя по всему, видят в ПСРМ не партнёра, а политического соперника. Если не противника. Это цена мести в борьбе за лидерство, особенно лидера ПКРМ Владимира Воронина.

Вот лишь некоторые вопросы, требующие серьёзного осмысления.

Первое. Левый избиратель уже не такой, каким был. Вешать ему лапшу на уши уже не так легко. Он не будет рисковать своим голосом или не выйдет на выборы, если партия, за которую он хочет голосовать, по соцопросам будет находиться в зоне риска преодоления 6-процентного порога.

Второе. Избиратель побоится вторичного предательства депутатов-коммунистов, которые, по словам лидера Воронина, за мзду оказались в Демпартии.

Третье. В случае преодоления порога прохождения в парламент ПКРМ и «Наша партия» будут иметь мизерное количество мандатов и этот сегмент левых самостоятельно ничего не решит в законодательном органе.

Четвёртое. Плохая новость для ПКРМ и «Нашей партии» - избрание одномандатников. Если в каждом округе против кандидатов ДПМ выставят своих кандидатов ПСРМ, ПКРМ, СДПМ и «Наша партия» - произойдёт рассеивание голосов левого избирателя, и победа ДПМ обеспечена. Не исключён и второй сценарий, когда после драки за голоса победу в округе может одержать кандидат от правых партий.

Все это - пища для размышлений для левых лидеров. Идеальный вариант – единый фронт против режима и унионистов. Предложить избирателю такой расклад – и никто не останется равнодушным. Ведь у левых в 2019 году будет единственный, и, пожалуй, последний шанс иметь конституционное большинство в парламенте, чтобы сломать конструкцию дефектной политической системы и покончить не только с олигархическим режимом, но и унионистами. Осталось преодолеть тотальное отсутствие договороспособности.

О вопросах, на которые избиратели ждут ответа.

В Молдове, где две трети населения в той или иной степени симпатизируют левым идеям, по соцопросам этот электорат считает неверным нынешний экономический и социальный путь развития. А какую альтернативу предлагают левые? У ПСРМ плюс благодаря усилиям в парламенте социализировать рыночную экономику. Коммунисты, будучи восемь лет у власти, взяли курс на социал-либеральную экономику и за это были наказаны избирателями.

Будем честны, и социалисты и коммунисты стараются понравиться населению социальными инициативами, которые не подкреплены финансами. Они так и не предложили альтернативу неолиберальной вакханалии - свой проект социально-экономической модели развития страны. И выходит как на стройке, где разные бригады строителей спорят о конструкциях, дизайне, а потом оказывается, что отсутствует архитектурный проект.

Рискну предположить, что причины дефицита новых идей - в игнорировании современных концепций исчерпанности либерального капитализма и прогрессивных идей "нового социализма", особенно в скандинавских странах, которые идут по "третьему пути" развития. Нужно преодолеть старые идеологические догмы, учесть, что появилось новое поколение избирателей, которое видит, как себя позиционируют левые партии на Западе. Только слепой не замечает смену экономических трендов, а у нас в Молдове главенствует не подкреплённый финансами социальный популизм.

Левые партии до выборов могли бы стать инициаторами широкой дискуссии ломки нынешней дефектной Системы и смены курса, чего хотят люди, судя по соцопросам. Надо "встроить" левый дискурс в реальную картину социалистического и социал-демократического движения в Европе, особенно в скандинавских странах. Нужно признать, что у ПСРМ, ПКРМ, СДПМ и «Нашей партии» нет своего ответа на эти положительные тенденции. Притом такой дискурс должен быть направлен не на самопиар, а на подготовку левых сил к смене социально-экономической модели развития страны.

Молдове нужен солидный, понятный левый проект развития. Без этого страна останется в тисках старых догм и понятий, кладбище надоевших программ и стратегий. Надо, наконец, ответить избирателю, по какому пути пойдёт страна в ХХI веке.

Амбиции и вождизм левых лидеров - очень тревожный звонок. Ведь левую идею легко перехватит та же Демпартия, которую после выборов ожидает серьёзная реконструкция. Будет ли ответ от Зинаиды Гречаной, Владимира Воронина и Ренато Усатого? У меня ещё остались крупицы оптимизма: а вдруг "холодная война" будет преодолена? В ПКРМ и «Нашей партии» есть интеллектуальный ресурс - Боднаренко, Чубашенко, Кашу, плюс политический опыт Воронина и Усатого. Нужна и политическая воля лидеров ПСРМ, лично президента Игоря Додона, от которых многое зависит в поисках "золотой середины" и преодолении старых обид и ошибок. Нам нужна Молдова независимая, справедливая, нейтральная - или "Provincia Basarabia"? Это судьбоносный вопрос для патриота.

Евгений СОБОР, политолог