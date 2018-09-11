Мэрия Кишинёва готова создать для инвалидов механизм, аналогичный действующему в Бостоне

Город Кишинёв демонстрирует слабый прогресс в плане доступности для людей с ограниченными возможностями. В рамках кампании „Кишинёв – доступный для всех”, которую запустил в прошлом году и реализовал Центр по правам лиц с ограниченными возможностями, начата адаптация улиц путём снижения бордюров, уложена тактильная плитка, адаптированы некоторые госучреждения путём установки пандусов. Тем не менее, участники круглого стола, на котором обсуждались результаты проекта, считают необходимым создать комиссию и консультативный орган в рамках примэрии для большей эффективности процесса повышения доступности города, передаёт IPN.

Ион Чиботэрикэ, директор программ в области правовой защиты и государственной политики, адресованных людям с ограниченными возможностями, в Центре по правам лиц с ограниченными возможностями, рассказал, что в рамках проекта были снижены бордюры на улицах, находящихся в процессе реконструкции, в том числе на улице В. Александри. Проект также предусматривает установку звуковых светофоров и укладку тактильной плитки на проспекте Штефана чел Маре и на ремонтируемых улицах. На эти цели в муниципальном бюджете предусмотрено три миллиона леев. Также предлагается установить в этом году пандусы в основных парках столицы и обеспечить доступность государственных учреждений (10 объектов здравоохранения и 14 школ) путём установки пандусов и подъёмников.

Джессика Дунен, возглавляющая аппарат Комиссии по делам лиц с ограниченными возможностями в мэрии города Бостон, поделилась опытом представляемой ею структуры. По её словам, возможность существования такой комиссии выражается в возможности вносить вклад в системные изменения. Члены комиссии работают совместно с другими подразделениями мэрии, с которыми они имеют возможность сотрудничать.

Адвокат Ион Скиду считает, что правозащитным ассоциациям и столичной примэрии нужно ещё многое сделать для обеспечения доступности для людей с особыми потребностями. Плюсом является то, что примэрия Кишинёва продемонстрировала готовность создать механизм, аналогичный действующему в Бостоне.

Тема создания специального механизма в рамках примэрии муниципия Кишинёв, который представлял бы интересы людей с ограниченными возможностями, будет обсуждаться в среду, 12 сентября, на рабочем семинаре, в котором примут участие и представители примэрии.