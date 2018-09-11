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Общество
Будет разработан новый механизм предоставления стипендий
11.09.2018

Нынешняя правовая база в сфере механизма предоставления стипендий устарела, а стипендии предоставляются несправедливо. Они не стимулируют высокие результаты и выдаются даже в случае среднего балла 5,8. Концепция новой схемы предоставления стипендий в национальной образовательной системе была рассмотрена правительством в понедельник, 10 сентября, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз кабинета министров.

По словам премьера Павла Филипа, стипендии направлены на поощрение знаний, и было бы правильнее предоставлять их в меньшем количестве, но более высокие по размеру – тем, кто их действительно заслуживает.

Согласно новой концепции, для всех уровней и профилей будет разработано единое положение о предоставлении стипендий, которое обеспечит справедливый подход в национальной образовательной системе и будет стимулировать высокие результаты.

Также будут оптимизированы категории стипендий. В соответствии с новой концепцией, будет предоставляться единственная поощрительная стипендия – Почётная республиканская, вместо четырёх поощрительных стипендий, существующих сегодня. Концепция также предусматривает предоставление привлекательных стипендий в тех необходимых государству областях профессиональной подготовки, где ощущается нехватка кадров.

Премьер-министр поручил создать рабочую группу для проведения анализа по отдельным направлениям, определения количества специалистов, требующихся экономике страны, и доработки концепции нового механизма предоставления стипендий.

Недавно правительство увеличило на 5% стипендии для школьников и студентов, чтобы поощрить успеваемость и повысить привлекательность учебных заведений в системе высшего и профессионально-технического образования.


 
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