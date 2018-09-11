«Он восемь лет угрожал нас убить»: подробности операции по освобождению заложников в квартире на Ботанике

Житель Кишинева забаррикадировался в квартире на Ботанике и обещал убить семью, а когда туда ворвался спецназ, оказал жесткое сопротивление.

В результате операции по освобождению заложников, проведенной спецподразделением «Фулджер», заложники были освобождены, а сам агрессор ранен и позже скончался в больнице. Он оказал ожесточенное сопротивление полицейским, бросившись на них с ножом и предметом, похожим на меч. Поэтому было применено огнестрельное оружие.

- Мужчина проходил по двум уголовным делам - о хулиганстве и краже документов. Подозреваемый в совершении преступлений запер квартиру и отказался впускать полицию. Он вышел на балкон и заявил, что его члены семьи - два ребенка, жена и теща - взяты в заложники – сообщил глава Национального инспектората полиции Александр Пынзарь.

Дети и женщины были освобождены и получили необходимую медицинскую и психологическую помощь. По словам тещи, ее зять неоднократно проявлял агрессию в отношении членов своей семьи.

- Он восемь лет угрожал нас убить. А сегодня наверняка бы убил. Не знаю, почему, но он всегда был агрессивным, - рассказала теща преступника Мария Попушой.

Крики и шум в одной из квартир напугали соседей: «Детей не было слышно совсем. Никого не было слышно, кроме него. Мы только потом поняли, что там были дети», «Я выглянула в окно и увидела, как он высунулся с ножом в руке и кричит. Он угрожал полицейским». Как оказалось, мужчина проявлял агрессию не только в отношении членов своей семьи, но и в отношении соседей.

- Я слышал, что он избивал жену и тещу. А несколько недель назад он кинулся с ножом на меня. Я просто стоял на улице, слова ему не сказал. Гнался за мной до лестницы, - рассказал один из жителей дома.

У мужчины, захватившего в заложники четырех человек, в том числе двоих детей, было семь судимостей за грабежи и кражи.