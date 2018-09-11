Мужайтесь, люди, снова лето: Уже к пятнице в Молдове будет сухо и жарко – до 28 градусов выше нуля!

Синоптики после непродолжительного похолодания и дождей, обещают потепление

Самая популярная фраза в последние дни среди жителей: «Что-то как-то быстро наступила осень!» Действительно, еще неделю назад жители столицы нежились в лучах теплого солнышка, а уже в минувшие выходные резко похолодало, да еще и дождь полил…

Однако, спешим успокоить теплолюбивых граждан – всего через несколько дней в Молдову снова придет тепло. Вчера в стране была настоящая прохладная осенняя погода, но уже сегодня, 10 сентября, тучи уйдут в сторону Украины (туда им и дорога!), а в нашей местности установится безоблачная погода.

Более того, уже в четверг в стране ожидается плюс 26 градусов выше нуля, а в пятницу аж 28 градусов тепла! И при этом – ни одного облачка на небе!

Между прочим, синоптики уверены, что это еще не «бабье лето», а затянувшееся окончание летнего сезона. А «бабье лето» еще будет – обычно оно в Молдове в конце сентября в начале октября.

Так что, наслаждаемся теплом и машем!

НИКИТА ЗВЕРЕВ