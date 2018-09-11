Как выбрать детское автокресло: разбираемся в стандартах

Чтобы понять, к какому стандарту принадлежит автокресло, достаточно посмотреть на этикетку. Если на наклейке вы увидите большую букву E (а наверху или внизу обычно написано R44-04), то это первый стандарт. Если же есть схематично нарисованное детское кресло и буква i (или надпись i-Size), то речь идет о втором стандарте.

Какой лучше? По мнению европейских экспертов по безопасности, надо ориентироваться на второй. Он был принят в 2013 году, но долгое время действовал одновременно со старым стандартом. Однако по окончании 2018 года останется только один. I-Size.

Конечно, если вы придете сейчас в магазин, то продавец вам может сказать, что кресла стандарта ECE R44-04 тоже хороши (и, возможно, они будут даже заметно дешевле). Однако вы должны знать, чем же отличается новый стандарт от старого.

Все без исключения модели кресел с наклейкой i-Size прошли испытания на боковой удар (старый стандарт этого не предусматривал). Таким образом, производителям кресел (особенно бюджетной категории) пришлось позаботиться о том, чтобы усилить защиту по бокам (по статистике около 25-30% столкновений — это боковые удары, а, например, в Швеции половина всех смертей детей в возрасте до 3 лет в ДТП происходила именно после таких столкновений). Кроме того, при краш-тестах отныне используются современные манекены, которые позволяют измерить перегрузки в районе груди, шеи и так далее.

Isofix стал обязательным. Раньше можно было купить как дешевые модели без «Изофикса», так и более дорогие с этой системой крепления. Однако эксперты совершенно справедливо решили, что нельзя позволять безалаберным родителям экономить на своих детях.

Помимо Isofix, обязательным стала еще и дополнительная система крепления: речь идет о так называемой «ноге», которая упирается в пол автомобиля, либо о «якоре» Top Tether (ремне, который заводится на спинку кресла или в багажник и фиксируется там).

Дети в возрасте до 15 месяцев должны перевозиться исключительно против хода движения. То есть «головой вперед». Все краш-тесты показали, что такая посадка безопаснее для малышей. Старый стандарт предусматривал такую посадку для детей до 9 месяцев.

Классификация кресел отныне учитывает исключительно рост детей и их возраст (для младенцев), а не вес. Это позволяет гораздо проще подобрать правильное кресло для ребенка.

Не обязательно. Стандарт ECE R44-04 действует и в 2018 году. Однако если вы покупаете новое кресло, то лучше всего ориентироваться на новый стандарт i-Size.

А на моей машине нет креплений Isofix. Что делать?

В этом случае надо искать кресло старого стандарта ECE R44-04, который допускает крепление детского кресла при помощи штатных ремней безопасности (они-то, надеемся, в вашей машине есть).

А что такое Isofix? И что такое «якорь»?

Система Isofix представляет собой скобы, спрятанные между подушкой и спинкой сидений автомобиля, а также специальные замки на самом кресле. Isofix сейчас стал единым стандартом по всему миру, и, следовательно, ошибиться при креплении сиденья просто невозможно. А последнее очень важно. Как показали исследования в Европе, только 20% водителей правильно устанавливают кресло и фиксируют ребенка при отсутствии Isofix. Если же эта система есть, то речь идет уже о 94%!

Что касается системы Top Tether (якорный ремень), то это дополнительный ремень, закрепленный на верхней части автокресла и цепляющийся за скобу на спинке сиденья или в багажнике. При фронтальном ударе «якорь» удерживает кресло от клевка вперед, снижая тем самым нагрузки на шею ребенка.

Нужно ли отключать боковые подушки при установке детского кресла?

Нет. Боковые подушки не могут навредить ребенку. А вот спасти его могут.

А зачем нужно перевозить маленьких детей «задом наперед». Это ведь неудобно — ребенок не видит маму за рулем.

До 15 месяцев шея у малыша не окрепшая, и при лобовом столкновении (и даже при активном замедлении) она может получить сильные перегрузки при резком кивке головы вперед. Именно поэтому маленьких детей нужно перевозить лицом против хода движения.

А почему решили ориентироваться на рост ребенка, а не на его вес?

Считается, что именно рост является тем параметром, который лучше всего определяет, какое кресло необходимо. Ведь вес ребенка может меняться даже в течение дня — например, если он надел зимнюю одежду. Ну а возраст тоже плохой параметр — дети могут быть как «крупными», так и «маленькими».

А что в России?

Увы, но в России ПДД ориентируются исключительно на возраст детей. Мало того, действующие ПДД позволяют детей в возрасте 7-11 лет (включительно) вообще перевозить на втором ряду без детских кресел! Подростков в возрасте от 12 лет (вне зависимости от роста и веса), согласно ПДД, можно перевозить на любом месте, пристегивая штатным ремнем безопасности, без использования детских кресел или бустеров.