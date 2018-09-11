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Общество
Почти 380 человек стали участниками программы Prima Casă
11.09.2018

 

Почти 380 граждан стали участниками программы Prima Casă. Еще 32 заявки находятся сейчас на рассмотрении. Таковы данные Организации по развитию малых и средний предприятий.

318 участников подали заявки в рамках первого этапа программы. Еще 24 - приобрели жилье по программе Prima Casă-2, предназначенной для бюджетников. 37 кредитов предоставили в рамках третьего этапа проекта, рассчитанной для семей с детьми. 

Кредиты получили 275 семей и 104 холостяка.

Общая сумма предоставленных пятью банками-участниками займов превысила 161 миллион леев. А сумма госгарантий - 80 миллионов. 

Средняя стоимость приобретенного жилья достигает 530 тысяч леев. Большим спросом пользуются квартиры площадью 58 квадратных метров. 

Правительственную программу Prima Casă запустили в марте этого года по инициативе премьера Павла Филипа. В ней могут участвовать граждане до 45 лет, официально трудоустроенные и не имеющие других ипотечных кредитов. Стоимость жилья не должна превышать миллиона леев, а первоначальный взнос составляет 10%.

По программе Prima Casă-2, половину ипотечного кредита покрывает государство. А согласно третьему этапу проекта, рассчитанному на семьи с детьми, государство покрывает часть кредита, в зависимости от числа детей.

Родители четверых и более детей получают компенсацию в полном размере стоимости жилья, семья выплачивает только проценты по кредиту.


 
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