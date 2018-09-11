В Тирасполе выданы первые номерные знаки нейтрального дизайна

В понедельник, 10 сентября, специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию вручил первые молдавские номерные знаки нейтрального дизайна в пункте регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе. Как отмечается в пресс-релизе Миссии ОБСЕ в Кишинёве, Франко Фраттини совершает визит в Молдову 9 и 10 сентября, чтобы ознаменовать новый этап, достигнутый сторонами в процессе приднестровского урегулирования, передаёт IPN.

Кишинёв и Тирасполь выполнили обязательство, которое они приняли на себя в рамках Римского протокола 5+2 от 30 мая – открыть два ПРТС 1 сентября, в соответствии с соглашением от 24 апреля о механизме участия транспортных средств из приднестровского региона в международном дорожном движении. Два ПРТС, расположенных на левом берегу Днестра, в Тирасполе и Рыбнице, открыты при финансовой поддержке итальянского председательства ОБСЕ и Миссии ОБСЕ в Молдове.

„Функционирующий в полной мере механизм, который позволяет транспортным средствам участвовать в международном дорожном движении, приносит ощутимые выгоды населению. Это подтверждение похвальной вовлечённости и политической воли руководства Кишинёва и Тирасполя ради продвижения в процессе урегулирования”, - отметил специальный представитель Фраттини. „Реализация соглашения подтверждает мою полную уверенность в том, что стороны выполнят остальные обязательства из Римского протокола 5+2 и реализуют оставшиеся аспекты из „пакета из восьми пунктов”, связанные с телекоммуникациями, уголовными делами и свободой передвижения”, - добавил чиновник.

Комментируя событие, новый глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх сообщил, что ему „очень отрадно видеть, как результаты неустанных усилий, предпринимаемых сторонами на местах, приносят пользу людям на обоих берегах”.

С начала 2018 года, помимо соглашения о номерных знаках, стороны реализовали соглашения о доступе к сельхозугодьям в районе Дубэсарь, о функционировании школ с преподаванием на основе латинской графики на левом берегу Днестра, о проставлении апостиля на приднестровских университетских дипломах и об открытии моста в районе сёл Гура-Быкулуй и Бычок. Решив также аспекты, связанные со свободой передвижения, уголовными делами и выполнением соглашения в области телекоммуникаций, стороны осуществят свое обязательство, зафиксированное в Римском протоколе формата 5+2 – полностью выполнить „пакет из восьми пунктов” до конца 2018 года.