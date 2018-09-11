Андриан Канду о высылке семи турецких граждан: Были соблюдены все правовые процедуры

Некоторые из граждан Турции, высланных из Молдовы на этой неделе, находились под наблюдением СИБа с 1997 года. Об этом сообщил накануне в ходе слушаний в парламенте спикер Андриан Канду. Он отметил, что за последние четыре года правоохранительные органы открыли дела, в которых фигурируют почти 50 иностранных граждан. Из них 19 были объявлены персонами нон грата, а семеро высланы.

"Это не связано с тем, кто сейчас у власти в Молдове или Турции, а также с конфликтами между Эдрдоганом и Гюлленом или другими. Произошедшее не имеет отношения и к просьбам турецких властей. Это связано с делами, которые наши службы открыли в 1997-98 годах", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Как отметил Канду, высылка турецких граждан не была событием неординарного порядка. Ежегодно из нашей страны высылают до 70 иностранцев. На этот раз, по словам спикера, все правовые процедуры соблюдались также строго, как обычно.

"Как СИБ подчеркивает в сообщениях, положения закона о предоставлении убежища строго соблюдались. С момента, когда они запросили убежища и им отказали, до момента, когда их объявили персонами нон грата и включая процедуру выдворения из страны. Все эти действия СИБ проводила под наблюдением прокуроров", - отметил председатель парламента Андриан Канду.

Высланные граждане Турции работали в столичном частном лицее "Горизонт". Как отметили в ходе парламентских слушаний представители Минобразования, учебный процесс в этом лицее продолжается в обычном режиме. В "Горизонте" учится 1700 детей и работают 376 учителей.

"Власти Молдовы в последнее время получали новые обращения, связанные с закрытием лицея "Горизонт". Поступали они и мне, и в адрес премьер-министра Филипа, и ответ всегда был одним: ни сегодня, ни завтра и пока в этой стране соблюдается закон лицей не закроется", - добавил председатель парламента Андриан Канду.

Председатель парламента сообщил, что в США, Канаде и шести европейских странах перед зданиями посольств Молдовы прошли акции протеста, которые сопровождались угрозами в адрес сотрудников дипмиссий.