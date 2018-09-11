Габурич о строительстве газопровода Унгень-Кишинев: Это мужественный шаг

Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич считает мужественным и важным шагом строительство газопровода Унгень–Кишинёв, по которому в Молдову будет поступать газ из ЕС, в том числе из Румынии. Заявление было сделано в эфире передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

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„То, что мы сделали, – это мужественный, очень хороший шаг, который обеспечит граждан Республики Молдова газом, независимо от того, что происходит в той или иной стороне”, - заявил Габурич.



Министр также сообщил, что в плане поставок газа из Российской Федерации до 2020 года дела обстоят хорошо.



Директор Института рыночной экономики Роман Киркэ отметил, что пропускная способность газопровода Унгень–Кишинёв, которая будет составлять 1,5–2,2 миллиарда кубометров газа в год, значительно превышает потребности Республики Молдова. О цене газа, который поступит в Молдову по этому газопроводу, говорить пока слишком рано.