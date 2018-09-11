Габурич о строительстве газопровода Унгень-Кишинев: Это мужественный шаг

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Экономика
Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич считает мужественным и важным шагом строительство газопровода Унгень–Кишинёв, по которому в Молдову будет поступать газ из ЕС, в том числе из Румынии. Заявление было сделано в эфире передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передаёт IPN.
Фото: Kapital.kz
„То, что мы сделали, – это мужественный, очень хороший шаг, который обеспечит граждан Республики Молдова газом, независимо от того, что происходит в той или иной стороне”, - заявил Габурич.
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