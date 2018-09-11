Чудовищная история в Кишиневе: мужчина взял в заложники свою семью

Мужчина, подозреваемый в хулиганстве и краже документов, взял в заложники членов своей семьи, когда увидел, что сотрудники полиции приехали проводить у него в квартире обыски. В ходе спецоперации он оказал сопротивление с оружием и получил ранение. После чего скончался в больнице, заявил на брифинге в понедельник глава Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Александру Пынзарь.

"Сегодня сотрудники инспектората полиции столичного сектора Ботаника совместно с работниками инспектората Теленешт должны были провести обыски в этом районе. Проверки связаны с делом о хулиганстве и краже документов. Подозреваемый в совершении этих преступлений закрылся в квартире и отказывался впускать туда сотрудников правоохранительных органов", — сказал Пынзарь.

По его словам, затем мужчина — выходец из Теленештского района — вышел на балкон и заявил, что члены его семьи — двое детей, сожительница и ее мать — взяты в заложники.

"Исходя из этого было возбуждено еще одно уголовное дело на основании статьи 280 Уголовного кодекса Республики Молдова "Захват заложников". Чтобы избежать насильственных действий на место прибыли мои коллеги, сотрудники прокуратуры, а также психологи, которые вели переговоры с подозреваемым", — пояснил Пынзарь.

Он отметил, что в ходе беседы мужчина все больше проявлял агрессию и угрожал, что убьет членов своей семьи, категорически отказываясь открыть квартиру. Как отметил глава Генинспектората, исходя из этого пришлось обратиться к помощи спецподразделения Fulger.

"Было принято решение о штурме квартиры, чтобы спасти детей и двух женщин", — сказал Пынзарь.

По его словам, в момент штурма при подозреваемом был нож и оружие типа сабли.

"Когда спецгруппа заходила в квартиру, он напал на сотрудников полиции. Согласно закону 218 "О порядке применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия", мои коллеги из Fulger применили огнестрельное оружие и нанесли подозреваемому несколько ранений. Сразу же на месте ему оказали помощь специалисты SMURD", — рассказал глава полиции.

Он отметил, что мужчину доставили в больницу скорой помощи. Как подчеркнул Пынзарь, при проверке личности и составлении психологического портрета и прошлого мужчины установлено, что его семь раз судили за воровство, грабеж, разбойное нападение и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Исходя из имеющейся у нас информации, этот человек очень опасен. Несколько лет назад, находясь в тюрьме, он покалечил себе руку в знак протеста", — добавил руководитель Генинспектората.

Пынзарь подчеркнул, что дети и женщины освобождены — они не пострадали. Им оказывается психологическая помощь.

"На момент спецоперации один из полицейских получил ранение… Несколько минут назад мне сообщили, что подозреваемый скончался в больнице скорой помощи", — заключил Пынзарь.