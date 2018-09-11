Четыре российских биатлониста будут выступать за Молдову

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев считает правильным решение четырех биатлонистов о смене российского спортивного гражданства на молдавское.

Такое желание изъявили Екатерина Шумилова, Павел Магазеев, Анастасия Толмачева, Алена Ладыгина, передает sport-express.ru

– Почему, на ваш взгляд, спортсмены уезжают из нашей страны?

– Они ищут там, где лучше. Ребятам желаю удачи, я их искренне подержу. Катя Шумилова достаточно сделала для российского спорта. Сейчас она не попадает в сборную, и если есть возможность выступать за Молдавию, то пусть выступает. Это касается и остальных. Мы в данном случае не вправе устанавливать запреты на профессию. Буду болеть за всех ребят, как за ярких представителей Молдавии.

– Почему считаете, что там им будет лучше, чем в России?

– Потому что они смогут выступать на этапах Кубка мира и престижных соревнованиях. Конкуренция в молдавской команде слабенькая, всего может быть два-три биатлониста, поэтому россияне учитывали данный факт. Просто так в четвертом составе их мариновать? Какой смысл? Пусть ребята тренируются, выступают. Считаю, что нам нужно дать открепительный талон и спокойно заняться подготовкой сборной с теми людьми, которые в нее попали.