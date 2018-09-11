Глава службы госохраны: Версия о покушении на жизнь Додона полностью исключается

Водитель грузовика, столкнувшегося с "Мерседесом" президента, воздерживается от комментариев ДТП. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщил журналистам Юрий Топор - главный врач районной больницы Стрэшень, куда госпитализирован водитель.

"Водителя зовут Дмитрий Препелицэ, ему 40 лет. У него диагностировано острое сотрясение мозга и ранение в области головы. Он преодолел критическое состояние, уже чувствует себя удовлетворительно. Препелицэ останется еще пару дней в больнице, после чего рассмотрим вопрос о его выписке. Он ходит, разговаривает, категорически отказывается общаться и не комментирует подробности аварии", - сказал врач.

Журналисты побывали на предприятии Avicola-Floreni, которому принадлежит малотоннажный грузовик, вовлеченный в аварию с автомобилями из кортежа президента. Сотрудники предприятия связались с пострадавшим в аварии водителем, после чего рассказали подробности инцидента - с его слов. По утверждению водителя, он завершил доставку товара и возвращался на предприятие, когда столкнулся с президентским кортежем.

"Микроавтобус перед ним внезапно сломался и начал останавливаться. Водитель грузовика затормозил, но его занесло, так как шел сильный дождь, дорога была мокрой. Эта авария - глупая случайность", - заявили сотрудники Avicola Floreni.

Авария с участием двух автомобилей из кортежа президента произошла во второй половине дня в воскресенье, на трассе Кишинев-Кэлэраш. Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с президентским "Мерседесом". Это видно на видеорегистраторе автомобиля, который ехал в кортеже за автомобилем президента. "Мерседес" с президентом, его средним сыном и матерью перевернулся. В ДТП также пострадал и джип охраны.