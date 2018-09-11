Киртоакэ: В Молдове не будет процветания, пока не произойдет объединение

В Республике Молдова не будет процветающей жизни, пока не произойдет объединение. Если мы хотим избавиться от диктатуры, от ситуации, в которой оказалась сегодня Республика Молдова и ее граждане, нам может помочь только направление к объединению. Об этом заявил первый заместитель председателя Либеральной партии Дорин Киртоакэ на пресс-конференции, посвященной 25-летию создания партии, передает IPN.

Дорин Киртоакэ напомнил, что ЛП была создана через два года после провозглашения независимости Республики Молдова, ее деятельность была направлена на воссоединение территории, оторванной от Великой Румынии. Многолетняя борьба во имя падения границы на реке Прут не дала ожидаемых результатов, Республика Молдова пережила большие испытания и отчаяния.

Председатель ЛП Михай Гимпу выразил сожаление в связи с тем, что идеал объединения Республики Молдова с Румынией еще не достигнут, хотя за это время в этом отношении были предприняты значительные усилия. ЛП стала первым формированием, которая включила в свой устав объединение с Румынией, и теперь настало время для всех партий, которые продвигают этот идеал, чтобы присоединиться к ЛП.

Первый заместитель председателя ЛП Корина Фусу сказала, что вызывает сожаление тот факт, что ряд партий заявили о разделении идеала объединения Республики Молдова с Румынией, но недостаточно работали во имя привития гражданам этого высокого чувства.

Заместитель председателя ЛП Валериу Мунтяну отметил, что партия, которую он представляет, прилагает усилия для воссоединения румынского народа, не только до тех пор, пока она находилась у власти, когда было предпринято немало действий, но и находясь в оппозиция.

Либеральная партия является правовым и политическим преемником Партии реформы и была зарегистрирована 28 сентября 1993 года. Учредительная конференция состоялась 5 сентября 1993 года. Тогда были приняты устав и программа. Первым председателем партии был Анатол Шалару. Первый съезд состоялся в начале 1999 года, и тогда Михай Гимпу был избран лидером формирования.