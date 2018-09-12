Органный зал отмечает своё 40-летие

Кишинёвский Органный зал отмечает 40 лет со дня своего основания. По этому случаю 19 сентября состоится юбилейный концерт, а специальными гостями вечера станут первый органист учреждения Светлана Бодюл, проживающая ныне на Мальте, и скрипач Илиан Гырнец, почётный солист Органного зала, живущий в Германии.

Как рассказала Агентству IPN директор Органного зала Лариса Зубку, слушателей ждёт незаурядная юбилейная программа. Мероприятие ознаменует собой начало концертного сезона 2018–2019 годов. Почти все билеты уже проданы, их цена составляет от 100 до 200 леев.

„На самом деле, каждый концерт является для нас большим праздником. Мы очень много работаем, чтобы давать концерты на самом высоком уровне. Мы подыскиваем новые произведения, музыкальный материал, ищем в архивах. Сорокалетие мы отмечаем с большим достоинством и гордостью за всё то, что было нами сделано”, - поведала Зубку.

Участниками концерта станут Национальный камерный оркестр под руководством маэстро Кристиана Флори, Национальный камерный хор, которым будет дирижировать Илона Степан, солисты Анна Стрезева (орган), Ион Негурэ (флейта), Штефан Негурэ (най) и Ион Жосан (виолончель). Будут исполнены произведения Баха, Бетховена, Чайковского и других композиторов.