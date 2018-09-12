Турецкая компания построит и отремонтирует более 37 километров национальной дороги

Два контракта на реконструкцию участков национальной автомагистрали М3 Порумбрей-Чимишлия и дорожно-строительных работ вокруг Комрата, общей длиной 37 км, были подписаны сегодня, 11 сентября, Государственным дорожным управлением и турецкой компанией - ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi. На проведение работ выделено 59,4 миллиона евро, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз Министерства экономики и инфраструктуры.

По словам министра Кирилла Габурича, соответствующие дороги ожидают граждане со всей территории страны. С завершением строительства местные предприниматели будут иметь меньше транспортных расходов и более короткие сроки для выполнения заказов.

„Это дороги, которые являются частью международных транспортных коридоров на европейском уровне. Со строительством объздной дороги вокруг города Комрат местное движение будет оживляться. Особенно, если учесть, что с 2019 года в регионе начнет функционировать производственный цех в свободной экономической зоне, который будет использовать более 1000 человек в качестве рабочей силы”, сказал Кирилл Габурич.

Запланированное время для завершения работ - 36 месяцев, а 12 месяцев - период уведомления о неисправностях. Турецкая компания уже выполнила ряд контрактов в Республике Молдова объемом 50 километров дорожных работ.

Контракты являются частью Программы дорожного сектора, реализуемой при финансовой поддержке Европейского инвестиционного банка.