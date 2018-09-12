Игорь Додон обсудил с Олегом Васнецовым ход подготовки к молдо-российскому экономическому форуму

Президент Игорь Додон обсудил во вторник с послом России в Молдове Олегом Васнецовым ход подготовки к молдо-российскому экономическому форуму, который пройдет 20-22 сентября и к Всемирному Конгрессу семей, намеченному на 14-16 сентября. Об этом глава молдавского государства сообщил во вторник на своей странице в facebook.

Он отметил, что в форуме ожидается участие более 500 представителей крупного бизнеса.

"В ходе беседы с российским послом была отмечена масштабность ожидаемого мероприятия и его важность для развития торгово-экономических отношений между нашими странами", - написал Додон.

Также Додон провел заключительное заседание рабочей группы по подготовке и проведению Всемирного конгресса семей.

"Участие в работе Конгресса подтвердили несколько сотен человек из более чем 40 стран мира. Среди них Его Высокопреосвященство кардинал Петро Паролин; вице-спикер Госдумы России Ольга Епифанова; президент Всемирной организации по делам семьи Брайан Браун; французский принц Луи де Бурбон; представители митрополий разных стран, общественных организаций, публичные деятели и т.д. Церемония открытия состоится 14 сентября, а закрытие - 15-го числа. За эти дни запланировано проведение нескольких дискуссионных сессий. 16 сентября делегаты примут участие в официальной службе в Соборе Рождества Христова в Кишиневе и возложат цветы к памятнику Штефану чел Маре", - сообщил президент.

По его мнению, "Всемирный конгресс семей, который пройдет под эгидой президента РМ, - один из крупнейших форумов, когда-либо организованных в Кишиневе.

"Его задача - консолидация семьи как важнейшего общественного института, обсуждение демографических проблем в нашем регионе и мире и т.д.", - подчеркнул Додон.

Он готовится к проведению форума на протяжении года, регулярно сообщая о ходе подготовки. Ранее Додон сообщал, что во Всемирном конгрессе семей примут участие более 2000 гостей из более 50 стран, в том числе Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Однако, некоторые гости не подтвердили своего участия, а визит Патриарха Кирилла в Молдову отложен на октябрь.