Корнелиу Чуря: Кому мстят новые лидеры ЛДПМ

Делегаты VIII-го чрезвычайного съезда Либерально-демократической партии Молдовы, состоявшегося 9 сентября, сменили руководство и приняли резолюцию, в которой содержится призыв к объединению Республики Молдова с Румынией. Так партия изменила свой курс, и пополнила ряды унионистских формирований Молдовы. Возглавил обновленную когорту председатель парламентской фракции ЛДПМ Тудор Делиу. Избранный на эту должность 16 июля 2016 года Виорел Чиботару в воскресенье ушёл в отставку по собственному желанию. Он в свое время сменил Влада Филата, покинувшего пост председателя партии из-за обвинений в коррупции.

Какая роль отводится новой ЛДПМ на политической арене? На эти и другие вопросы ответил политический аналитик Корнелиу Чуря.

- Можно ли сказать, что ЛДПМ по-прежнему переживает кризис?

- Коренному изменению политического курса ЛДПМ, переходу на платформу унионизма предшествовали оживленные дискуссии в самой партии. Об этом сообщал экс-лидер ЛДПМ Виорел Чиботару в Facebookе. Видимо, ЛДПМ находится в поиске новой политической колеи с целью попасть в парламент.

Унионистские партии не совсем убедительно выступают на выборах. Унионизм в Молдове переживает сейчас политический кризис, несмотря на существование прорумынского электората. Вот почему ЛДПМ посчитала нужным «пропахать» унионистское поле и перетянуть этот электорат на свою сторону. Скорее всего, идея поддержана политическими партнерами, с которыми ЛДПМ сотрудничает, я имею в виду Платформу «DА» и РАS. У ЛДПМ сейчас святая миссия «младшего брата», которую ей предопределили Платформа «DА» и PAS. Эта миссия заключается в том, чтобы попытаться затянуть неопределившийся электорат в ту общую корзину, которую они попытаются заполучить во время выборов.

- Будет ли единый блок трех партий?

- Вполне возможно. Но возможно и другое: условия участия ЛДПМ в едином блоке с Платформой «DА» и PAS не будут удовлетворять лидеров ЛДПМ, и тогда у них появится задача идти самостоятельно, привлечь унионистский электорат и попытаться войти в парламент. Но выполнение этой задачи маловероятно.

- Какие партии станут источником пополнения электората ЛДПМ?

- Часть придет от других унионистских партий, а другую часть мобилизуют. Реальность в том, что часть унионистского электората разочаровалась в действующих партиях, не хочет голосовать за Платформу «DА» и PAS, за либералов и другие унионистские партии. С диверсификацией ЛДПМ у этого электората появляется реальная возможность проголосовать за своих избранников.

- Чья это идея?

- По-моему, эти дискуссии велись давно. Виорел Чиботару был против такого поворота политического курса. За новой позицией стоят депутаты Тудор Делиу и Мария Чобану.

- Платформа «DА» и PAS трепетно относятся к рекомендациям европейских партий. Чью линию проводит ЛДПМ?

- Можно сказать, что ЛДПМ - в связке с Платформой «DА» и PAS, хотя и является «слабым звеном». Поэтому она вынуждена изменить свою линию и стать унионистской партией. Хотя непонятно, насколько приемлема у нас унионистская партия, которая ставит вопрос о существовании границ Молдовы и Румынии, ведь ЛДПМ является частью Народной европейской партии.

Диверсификация курса ЛДПМ говорит, что это для партии неважно. Для них сейчас важнее захватить унионистский фланг, удачно выступить на предстоящих парламентских выборах. Это может стать последней битвой. Они или выживут политически, и тогда будут вправе рассматривать идею политического союза с европейцами, или погибнут и исчезнут с политической сцены.

- Перейдет ли электорат Либеральной партии в ряды ЛДПМ?

- Не думаю. Либералы не будут спешить. Из одной лодки с пробитым дном не переходят в другую.

- Кто оказывает поддержку ЛДПМ и двум другим партиям, которые могут оказаться в одной связке?

- У каждой партии свои источники. О них уже пресса писала. Платформа «DА» финансируется партнерами из Франкфурта. Другой источник - Александр Македон. По-видимому, сейчас - в меньшей степени.

Определенное финансирование идет от политиков из России как партиям, которые не согласны с режимом Плахотнюка. PAS получает часть финансирования от неправительственных организаций, американских и немецких доноров. Это изощренные схемы. ЛДПМ получает приличное государственное финансирование как партия, набравшая определенное количество депутатских мандатов.

- Филат еще значим для ЛДПМ?

- Филат уже не игрок на этом поле. Его персона может иметь символическую значимость: отец либерал-демократии. Его судьба подстегивает бывших соратников к мести, но не за Филата, а за свою погубленную политическую карьеру. Майя Санду, Тудор Делиу, Вадим Пистринчук - их политическая траектория, их восхождение и нисхождение, связаны с Филатом. Но как советчик, побуждающий к каким-то действиям, Филат не имеет роли.

- Что его может ожидать?

- Отсидит положенное. Возможно, срок ему скостят. Если произойдет какая-то цветная революция, то нельзя исключить незамедлительного освобождения Влада Филата, как это случилось с Юлией Тимошенко.

Марина ТИМОТИНА