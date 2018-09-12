Додон навестил в больнице сотрудников службы госохраны

Президент Додон навестил во вторник в больнице сотрудников Службы государственной охраны, которые пострадали в результате аварии с участием автомобилей из президентского кортежа. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он сообщил на своей странице в facebook, разметив фотографии и короткий видеоролик.

"Посетил ребят из Службы государственной охраны, чтобы убедиться, что они идут на поправку. Поблагодарил их за самопожертвование и профессионализм. Один из них своим телом прикрыл моего сына. Важно выйти из таких ситуаций более мудрыми, более подготовительными и сильными. И демонстрировать мужество и настойчивость в том, что нам предстоит делать", - подчеркнул Додон.

Глава государства выразил благодарность офицерам охраны, подчеркнув, что и они пострадали, и он ходит с корсетом.

Вместе с президентом в больницу пришел и его средний сын, который находился в машине в момент аварии. Игорь Додон особо поблагодарил офицера, который прикрыл ребенка в момент аварии, а также водителя, сумевшего в последний момент свернуть, чтобы избежать более сильного столкновения с грузовиком.