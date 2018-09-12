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Экономика
Названы страны, которым грозит валютный кризис
12.09.2018

Семь развивающихся стран могут столкнуться с валютным кризисом, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование японской компании Nomura Holdings.

Под угрозой находятся экономики Украины, Турции, Египта, Аргентины, ЮАР, Пакистана и Шри Ланки. Аналитики также перечислили восемь стран, для которых риск кризиса минимален: это Бразилия, Болгария, Индонезия, Казахстан, Перу, Филиппины и Россия.

Расчеты Nomura Holdings строятся на модели под названием «Дамокл», которая учитывает такие факторы, как объем валютных резервов, уровень долга, процентную ставку и импортное покрытие. С ее помощью удалось предсказать две трети валютных кризисов в развивающихся странах с 1996 года, отмечает Bloomberg.

«Достигнутые результаты обнадеживают, однако, учитывая неустранимые ограничения любой подобной модели, было бы неразумно делать какие-либо громкие заявления», — отмечают аналитики.


 
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