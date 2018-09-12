В сложнейшем поединке Лиги наций Молдове удалось отобрать очки у агрессивной Беларуси

Сборная Молдовы сыграла вничью с Беларусью - 0:0.

В первом тайме поединка команд группы D Лиги наций инициативой владели хозяева поля. Подопечные Александра Спиридона играли активнее соперника. Наиболее острую атаку они провели на 31-й минуте, но Антонюк пробил мимо ворот. Белорусские футболисты имели два момента, однако мяч после ударов Стасевича и Драгуна пролетал над перекладиной.

После перерыва гости заиграли намного агрессивнее. На 59-й минуте сильный удар Маевского в левый угол удалось парировать вратарю сборной Молдовы Кошелеву. В середине второго тайма по воротам хозяев наносили опасные удары Брессан и Нехайчик, но мяч летел мимо штанги.

Концовка встречи прошла в атаках сборной Беларуси. Наиболее заметным игроком в эти минуты был Стасевич - он много нагружал мячом своих партнеров, но Молдове удалось отстоять свои ворота и отобрать у соперника два очка. Итог матча - нулевая ничья.

Следующий матч в Лиге наций Молдова проведет тоже на домашнем поле 12 октября. Соперником станет сборная Сан-Марино. В первой встрече ее дома разгромила Беларусь – 5:0, а сегодня она проиграла и Люксембургу, уже на своем стадионе – 0:3.